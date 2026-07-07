МОК рекомендував спортивним федераціям зняти всі обмеження з російських атлетів

Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресуслужбу МОК.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Варто зазначити, що у жовтні 2023 року МОК призупинив членство Олімпійського комітету Росії через включення ним до свого складу регіональних організацій тимчасово окупованих територій України.

Пізніше Олімпійський комітет РФ вніс зміни до своїх офіційних документів, формально прибравши звідти згадку про тимчасово окуповані території України.

Після цього він звернувся до МОК, щоб той поновив його членство.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет затвердив зміни до Олімпійської хартії.

Нові формулювання підкреслюють, що спорт має бути вільним від будь-якого тиску – урядового, культурного, суспільного або економічного. МОК наголошує: реформа має захистити спортсменів і змагання від зовнішнього впливу та не допустити використання Олімпійських ігор у політичних цілях.

«Ця відданість – про захист того, що робить Олімпійські ігри унікальними: об'єднання світу через спорт і мирне змагання», – заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Коли журналісти запитали, чи прокладає це рішення шлях до повного повернення російських спортсменів, Ковентрі відповіла, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, як зміни будуть застосовані на практиці.

Генеральний директор правозахисної організації Global Athlete Роб Колер заявив, що реформа ризикує підірвати олімпійський рух.

«Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і неодноразові порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодами для повноцінної участі», – застеріг він.