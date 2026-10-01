Серія вибухів прогриміла біля хімзаводу у Підмосков'ї

Над Краснозаводськом здійнявся великий стовп диму, а дорогу в напрямку підприємства росіяни перекрили

У російському Краснозаводську Московської області пролунала серія вибухів. Після цього над містом здійнявся великий стовп диму. Місцеві пабліки також повідомляють про перекриття дороги в напрямку хімічного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За повідомленнями місцевих жителів, було чути кілька вибухів. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно густий стовп диму, який здіймається над Краснозаводськом.

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Причина вибухів наразі невідома. Також немає підтвердження, що вони сталися безпосередньо на території Краснозаводського хімічного заводу.

У Краснозаводську розташований Краснозаводський хімічний завод. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підприємство входить до структури російської державної корпорації «Ростех».

Основним напрямом роботи підприємства є виробництво зброї та боєприпасів. Завод, зокрема, пов'язаний із виробництвом піротехнічної продукції та продукції військового призначення.

Краснозаводський хімічний завод уже ставав ціллю Сил оборони України. У липні 2025 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про ураження підприємства підрозділами Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Тоді українські військові повідомляли, що на заводі виробляли піротехнічні засоби та боєприпаси. Зокрема, йшлося про термобаричні бойові частини для ударних безпілотників типу Shahed, які Росія використовує для атак на Україну.

Під час тієї атаки в районі Краснозаводська також зафіксували серію вибухів та рух пожежної техніки.