Фанати українського клубу зняли футболки з гравців, які ганьблять ім’я їхньої команди (відео)



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Матч вінницької «Ниви» і «Буковини» завершився внічию 2:2 ФК «Нива» (Вінниця)

Вінницьким ультрас набридли постійні поразки

Після чергового невдалого матчу, в якому їхня «Нива» удома не змогла перемогти чернівецьку «Буковину» в рамках 11-го туру української другої ліги, в фанатів вінницького клубу лусьнув терпець.

Зважаючи, що в дев’яти матчах їхня команда набрала лише п’ять пунктів і наразі замикає таблицю, вінницькі ультрас змусили своїх гравців зняти футболки клубу, який вони своїми бездарними виступами ганьблять. Деякі спортовці, правда, бунтували і на їхній захист навіть прийшли поліцейські. Але більшість віддали форму так само безвольно, як грає.

Наразі лідером групи А другої ліги є інша «Нива» - з Тернополя. У галичан 23 очка. Житомирське «Полісся», яке йде другим, відстає на чотири пункти.