Ультрас змусили президента «Сампдорії» тікати з ресторану
Массімо Ферреро
ESPN
Уболівальники хотіли змусити Массімо Ферреро продати клуб
Ультрас італійської «Сампдорії» змусили президента клубу Массімо Ферреро тікати з ресторану, де він обідав.
Уболівальники оточили заклад, вимагаючи зустрічі з Ферреро. Вони хотіли переконати його продати клуб, інформує Football Italia.
Охороні ресторану довелося викликати на допомогу поліцію.
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«Сампдорія» програла в двох турах на старті нового сезону чемпіонату Італії. Наразі команда посідає останню 20-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату.