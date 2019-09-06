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    Ультрас змусили президента «Сампдорії» тікати з ресторану

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    Массімо Ферреро&nbsp; - Ультрас змусили президента «Сампдорії» тікати з ресторану
    Массімо Ферреро 
    ESPN

    Уболівальники хотіли змусити Массімо Ферреро продати клуб

    Ультрас італійської «Сампдорії» змусили президента клубу Массімо Ферреро тікати з ресторану, де він обідав.

    Уболівальники оточили заклад, вимагаючи зустрічі з Ферреро. Вони хотіли переконати його продати клуб, інформує Football Italia.

    Охороні ресторану довелося викликати на допомогу поліцію.

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    «Сампдорія» програла в двох турах на старті нового сезону чемпіонату Італії. Наразі команда посідає останню 20-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату.

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