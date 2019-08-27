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    «Повірте в цю емблему». Ультрас «Динамо» відверто поговорили з гравцями після чергового провалу (відео)

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    Динамівські ультрас розуміють, що проблеми команди не зовсім у футболістах - «Повірте в цю емблему». Ультрас «Динамо» відверто поговорили з гравцями після чергового провалу (відео)
    Динамівські ультрас розуміють, що проблеми команди не зовсім у футболістах
    Іван Вербицький

    На відміну від невдачі після матчу з «Брюґґе», на цей раз фанати говорили не стільки емоційно, скільки мотиваційно

    Команда київського «Динамо» зазначала невдачі у стартовому для Олексія Михайличенка матчі. В п’ятому турі «біло-сині» не змогли на власному полі переграти аутсайдерів, донецький «Олімпік».

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    На відміну від невдалого матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Брюґґе», коли до сектору ультрас підійшов лише капітан Віктор Циганков, на цей раз із фанатами по завершенні гри розмовляло більшість футболістів. Спеціально для іспанського нападника Франа Соля сказане повторили англійською.

    Після п’яти турів чемпіонату України кияни, маючи гру в запасі, набрали сім очок і посідають п’яте місце. Від «Шахтаря», який очолює таблицю зі стовідсотковим показником, «Динамо» відстає на вісім пунктів.

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