Як «Карпати» не програли в футбол під осіннім димком. Фоторепортаж з Чернігова

«Десна» й «Карпати» зіграли у Чернігові в безкомпромісний футбол Іван Вербицький

Рідко на якому стадіоні в Україні атмосфера настільки футбольна

У Чернігові на футболі – своя атмосфера. І хоч місцевий стадіон імені космонавта Юрія Гагаріна далеко не космічний, половина трибун на ньому закриті через аварійний стан, але з іншого боку людей вельми багато. І налаштовані вони позитивно до обох команд.

Під час матчу шостого туру української Прем’єр-ліги, в якому «Десна» приймала львівські «Карпати», глядачів було понад чотири тисячі, що для наших реалій і особливостей цього стадіону є цифрою доволі непоганою. Коли два десятки ультрас «Карпат» затягли» своє фірмове «Ще прийде час», хтось із чернігівців на протилежній трибуні досить гучно затягнув гадюкінське: «Карпати» програли в футбол». Чим добре решту частину публіки розвеселив.

Впродовж усієї гри над стадіоном пахло осінню. Важко сказати, звідки саме, але виглядало так, що хтось із мешканців розташованих неподалік приватних будинків спалив добру купу картопляного бадилля. Оскільки вітру не було, то аромат паленої соломи лоскотав ніздрі впродовж усього матчу.

Натомість трибунам до цього запаху було байдуже. Вони вимагали Коноплі. Ні, не відомої травички. Глядачі скандували ім’я і прізвище яскраво-рудого оборонця молодіжної збірної України, котрий на початку літа став чемпіоном світу. У підсумку, не дивлячись на заклики прихильників, тренер чернігівців Олександр Рябоконь Юхима Коноплю так і не випустив. Після матчу він пояснив своє рішення тим, що Юхим оборонець, а ця гра вимагала підсилення атаки.

Варто зауважити, що перед матчем і в його антракті поряд із Коноплею особливої уваги від глядачів удостоїлася також призерка міжнародних змагань з черлідингу, колишня зірка відомого колективу «Red Foxes» Дарина Бомок. Нині вона вже не виступає, а готує до черлідингової кар’єри діток. Клуб «Десна» це починання підтримує матеріально, натомість має заповнену розважальну програму в неігровий час.

Відзначити варто також плей-лист, який крутиться над стадіоном імені Гагаріна. У нього входять виключно композиції українських рок-виконавців, часто – націоналістичного спрямування. Особливо помітними над ареною були пісні гурту «Тінь сонця».

Сам футбол теж видався бойовим, хоча й голів у ньому не було. Гра вийшла жорсткою і безкомпромісною, а шанси перемогти мали обидва колективи. Вінцем гри став нереалізований нападником господарів Олександром Філіповим ідеальний шанс. Удар форварда з близької відстані потягнув воротар Роман Підківка.

А незадовго до того неподалік від інших воріт трапилося інше зіткнення. То екс-карпатівець Андрій Гітченко жорстко підкотився під вінґера суперників Владислава Дубинчака. Львів’янин скорчився у болю, а суворий Гітченко швидко пояснив суперникові, в чому річ: «Ти зає…в постійно симулювати». Пролунало й ще кілька не дуже приємних для вуха пересічного обивателя реплік і пов’язані вони з поведінкою Дубинчака впродовж матчу загалом. Владислав дозволяв собі неприємні висловлювання на адресу оборонців суперника аж надто часто. За що й постраждав. Власне, у справжньому чоловічому футболі так і повинно бути.

Іван Вербицький, «Главком»