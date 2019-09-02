Ультрас «Карпат»: Підтримуємо тренера і проти інтриг, які вніс у життя клубу одіозний агент



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Ультрас «Карпат» ліпше не дратувати Фото із соцмереж

Фанати відреагували на брудні чутки

Ультрас львівських «Карпат» оприлюднили звернення до власника клубу Петра Димінського і виконавчого директора Ростислава Ящишина. Спонукали до цього фанатів чутки про можливу відставку тренера Олександра Чижевського і призначення на його місце екс-наставника «Олімпіка» Романа Санжара.

«У зв'язку з появою в інтернеті інсайдерської інформації про плани керівництва клубу стосовно відставки чинного головного тренера команди та бажанням укласти контракт із абсолютно посередніми фахівцями із досвідом роботи в клубах зі сумнівною репутацією, ми - лідери всіх активних угруповань та колективів фанатів львівських «Карпат» - вважаємо за потрібне заявити про свою повну підтримку нинішньому головному тренеру команди, патріоту львівського футболу Олександру Чижевському, - йдеться в заяві. – Не бачимо жодних підстав для цієї відставки – команда, зібрана на ходу, яка не мала змоги пройти повноцінні збори, доукомплектована вже по ходу чемпіонату, на цей момент завдяки самовідданій праці тренерів перетворилася в боєздатну, згуртовану одною ціллю одиницю, і прогрес команди є очевидний.

Ми категорично проти будь-яких закулісних інтриг, які вніс в життя клубу один одіозний футбольний агент, а персоні запропонованої кандидатури хочемо нагадати про існування такого поняття, як «тренерська етика» і неприпустимість ставати на «живе» місце, підсиджуючи свого колегу по тренерському цеху. Сподіваємося на розуміння з боку всіх причетних до цієї ситуації та на їхню зацікавленість в стабільності та успіхові нашого рідного клубу».