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    У Києві з’явилися графіті зі зображенням Лобановського (фото)

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    Лобановський тепер&nbsp;&laquo;дивитиметься&raquo; на перехожих з електрощитових - У Києві з’явилися графіті зі зображенням Лобановського (фото)
    Лобановський тепер «дивитиметься» на перехожих з електрощитових
    Фото із соцмереж

    Динамівські ультрас продовжують акцію «Малюй за «Динамо»

    На проспекті Валерія Лобановського у Києві з’явилися графіті зі зображенням великого футбольного тренера, на честь якого власне й переіменований колишній Червонозоряний проспект.

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    Угрупування «WBC Ультрас Динамо» розмалювало в тому районі портретами Валерія Васильовича на темному тлі кілька електрощитових. На пабліку в «Фейсбуку» фанати повідомляють, що їхня творчість входить у рамки акції «Малюй за «Динамо», яка триває вже 66-й день.

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    У Києві з’явилися графіті зі зображенням Лобановського (фото)
    У Києві з’явилися графіті зі зображенням Лобановського (фото)
    У Києві з’явилися графіті зі зображенням Лобановського (фото)
    У Києві з’явилися графіті зі зображенням Лобановського (фото)
    Фото із соцмереж

    Нагадаємо, що під керівництвом Валерія Лобановського, який з невеликими перервами очолював «Динамо» з 1971 по 2002 рік, кияни виграли більшість своїх титулів, зокрема два Кубки володарів кубків і Суперкубок УЄФА.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ фанати ФК «Динамо» ультрас Валерій Лобановський
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