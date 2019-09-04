У Києві з’явилися графіті зі зображенням Лобановського (фото)



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Лобановський тепер «дивитиметься» на перехожих з електрощитових Фото із соцмереж

Динамівські ультрас продовжують акцію «Малюй за «Динамо»

На проспекті Валерія Лобановського у Києві з’явилися графіті зі зображенням великого футбольного тренера, на честь якого власне й переіменований колишній Червонозоряний проспект.

Угрупування «WBC Ультрас Динамо» розмалювало в тому районі портретами Валерія Васильовича на темному тлі кілька електрощитових. На пабліку в «Фейсбуку» фанати повідомляють, що їхня творчість входить у рамки акції «Малюй за «Динамо», яка триває вже 66-й день.

Нагадаємо, що під керівництвом Валерія Лобановського, який з невеликими перервами очолював «Динамо» з 1971 по 2002 рік, кияни виграли більшість своїх титулів, зокрема два Кубки володарів кубків і Суперкубок УЄФА.