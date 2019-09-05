У Туреччині зібрався повний стадіон, щоб вітати новачка «Галатасарая» Фалькао



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Фалькао

Контракт 33-річного колумбійського футболіста з «Галатасараєм» розрахований на три роки

Турецький «Галатасарай» представив уболівальникам нападника Радамеля Фалькао. Щоб привітати новачка клубу, фанати майже повністю заповнили домашню «Тюрк Телеком Арену».

Нагадаємо, контракт 33-річного колумбійського футболіста з «Галатасараєм» розрахований на три роки. Після його прильоту до Туреччини в аеропорту форварда зустріли 25 тис. уболівальників.

Радамель виступав за «Монако» з 2013 року. У минулому сезоні колумбійський футболіст забив 15 м'ячів і віддав 2 результативні передачі в 33 матчах французької Ліги 1. Ще один гол Фалькао записав в свій актив у зустрічі Кубка Франції.

«Галатасарай» набрав 4 очки в 3 матчах і займає 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Джерело: Чемпионат.com