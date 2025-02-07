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Федерація лижного альпінізму допустила до змагань прапорщика російської армії Прохорову

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Федерація лижного альпінізму допустила до змагань прапорщика російської армії Прохорову
Нейтральна росіянка Прохорова раніше полюбляла робити світлини у російській військовій формі

Прохорова тепер має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії

Міжнародна федерація лижного альпінізму (ISMF) в кінці 2024 року допустила до змагань росіянку Варвару Прохорову. Як інформує Watchers, на офіційному сайті російського ЦСКА зазначається, що у неї є звання прапорщика Збройних сил російської федерації.

Зазначається, що Прохорова тепер має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії.

Нагадаємо, що у рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету наголошується, що нейтральний статус можуть отримати лише ті російські спортсмени, які не є представниками збройних сил чи силових відомств рф.

«Watchers звертався з запитом до ISMF щодо н«ейтрального статусу» Прохорової. Однак, федерація проігнорувала його», – йдеться у матеріалі.

Разом з тим, на сайті ISMF зазначається, що до Офісу організації з питань етики та відповідності входить росіянин Максим Солдаткін.

Сама Прохорова в інтерв'ю російським пропагандистам зазначала, що Солдаткін також причетний до отримання нею «нейтрального статусу» .

«Не знаю, як у федерації реагували на наші листи (щодо отримання нейтрального статусу). Ми отримували лаконічні відповіді на конкретні питання. Але у міжнародній федерації працює росіянин Максім Солдаткін. Не можу сказати, що він нам безпосередньо допомагає, але ми завжди через нього дізнавалися про всі новини», – розповіла Прохорова.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) після звернення українського журналіста Артема Худолєєва перевірить «нейтральність» російської слаломістки Алсу Міназової.

Зазначається, що нещодавно Міназова отримала від ICF статус «нейтральної» атлетки. Це дозволить їй брати участь в міжнародних змаганнях.

Раніше росіянка брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Український журналіст звернувся з запитом до керівників ICF щодо «нейтрального» статусу Міназової та інформації про її участь у пропагандистських заходах.

Президент ICF Томас Конечко відреагував на запит та відповів, що ICF перевірить інформацію щодо Міназової.

«Шановний Артеме! Велика подяка за ваш лист та інформацію, що міститься в ньому. Ми маємо чітку політику щодо нейтральних спортсменів, схвалену нашою радою ICF у 2023 році, щоб дозволити нейтральним спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, яка добре спрацювала протягом минулого року. Відповідно до нашої політики ми передамо вашу інформацію на розгляд нашій комісії ICF. Ще раз дякую за вашу інформацію та вашу відданість», – йшлося у листі президента ICF Конечка.

Як повідомляв «Главком», Міназова також у соцмережах вітала Хабірова з днем ​​народження.

Варто зазначити, що Лавров потрапив під санкції Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США, Японії та Великої Британії за підтримку війни проти України. Хабіров потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Міназова також вподобала пост в Instagram з Путіним.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.

Теги: Олімпіада війна росія

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