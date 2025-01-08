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Спецпредставник Трампа хоче вирішити питання війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації

Ірина Бура
glavcom.ua
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Спецпредставник Трампа хоче вирішити питання війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації
На думку Келлога, «найбільшою помилкою» чинного президента Джо Байдена була відмова говорити з лідером РФ Володимиром Путіним
фото з відкритих джерел

Спецпосланець підкреслив, Трамп хоче покласти край війні «якомога швидше»

Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити спеціальним посланцем щодо України, прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів від моменту інавгурації 20 січня. Про це він заявив в етері Fox News.

Спецпосланець підкреслив, Трамп хоче покласти край війні «якомога швидше».

«Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянам, а насправді намагається зберегти Україну та її суверенітет. І він переконається, що це справедливо й чесно», – заявив політик.

На думку Келлога, «найбільшою помилкою» чинного президента Джо Байдена була відмова говорити з лідером РФ Володимиром Путіним, а от Трамп готовий це зробити.

Тож спецпосланець сподівається знайти рішення щодо війни «в найближчій перспективі».

«Я хотів би поставити ціль на особистому рівні та професійному рівні. Я би сказав, встановимо 100 днів», – заявив посадовець.

Нагадаємо, якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента. Глава держави підкреслив, що вірить у силу Трампа та його спроможність зробити Україну сильнішою.

Також Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. 

 

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Теги: ворог Володимир Зеленський президент суверенітет Офіс президента Кіт Келлог війна Україна росія росіяни окупанти Дональд Трамп

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Спецпредставник Трампа хоче вирішити питання війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації
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