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США випустять долари нового зразка: коли чекати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США випустять долари нового зразка: коли чекати
Нова купюра з'явиться у 2026 році
фото із відкритих джерел

Першою оновленою купюрою стане $10

Доларові банкноти матимуть новий дизайн, офіційно оголосили у Бюро гравіювання та друку США. Робиться це для того, щоб зменшити ризик підробки валюти.

Першою оновленою купюрою стане $10. Її пустять в обіг уже через рік, 2026-го.

З 2028 року вийдуть банкноти $50. 2030-го – 20-доларові. Ще за два роки редизайн дійде до $5. 2034-го стануть доступними нові 100-доларові купюри.

Фахівці наголошують, що діють відповідно до правил, а, згідно з ними і Бюро гравіювання та друку США, у світі законними платіжними засобами є такі серії доларових банкнот: 1928, 1934, 1950, 1963, 1969–1988, 1990–1995 2006, 2004-2021 років.

Звичайно, при здійсненні обмінних операцій касири звертатимуть увагу на збереження купюри та ознаки її платіжності. Крім того, під час здійснення валютно-обмінних операцій можна попросити касира видати гроші нового зразка, але лише за умови, що така іноземна валюта є у відділенні.

До слова, Росія прагне використати групу БРІКС для обходу долара у міжнародній торгівлі. Однак цим планам судилося залишитися лише фантазією. Натомість, один із ключових експортерів нафти Саудівська Аравія готова розглянути розрахунки в інших валютах, окрім американської.

Нагадаємо, головною курсоутворюючою валютою в Україні є американський долар, проте у майбутньому його змінить євро. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова

 

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Теги: курс доллара США росія гроші валюта

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