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Гендиректор МАГАТЕ прибув до України: яка мета його візиту?

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Гендиректор МАГАТЕ прибув до України: яка мета його візиту?
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі
фото: x.com/rafaelmgrossi

Це вже 11 візит Рафаеля Гроссі в Україну після початку повномасштабної війни

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України. Про це він написав у мережі X та поділився світлиною з потягу «Укрзалізниці».

За його словами, він прямує на підстанцію «Київська», яка є критично важливою для безпеки української атомної енергетики, щоб оцінити збитки та допомогти запобігти ядерній аварії.  Відомо, що це вже 11 візит Гроссі в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Таким чином МАГАТЕ, зокрема, демонструє непохитну позицію надавати Україні допомогу в забезпеченні ядерної безпеки.

Раніше Гроссі заявляв: «Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою».

Минулого тижня стало відомо про візит гендиректора МАГАТЕ до України. У повідомленні йшлось, що гендиректор агенції прибуде в Україну для зустрічі з посадовцями «високого рівня в Києві». Під час зустрічі вони мають обговорити «зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії» під час війни Росії проти України.

Нагадаємо, що 12 грудня, Рада керуючих МАГАТЕ на позачерговому засіданні ухвалила резолюцію, ініційовану Україною, яка засуджує російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, що забезпечує роботу атомних електростанцій (АЕС).

До слова, на початку січня, представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи біля Запорізької атомної електростанції. 

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Теги: війна робота МАГАТЕ Україна

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