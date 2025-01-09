Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: вже відомо про понад сотню поранених та 13 загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: вже відомо про понад сотню поранених та 13 загиблих
Окупанти цинічно вдарили по Запоріжжю посеред дня
фото: Запорізька ОВА

Федоров повідомив, скільки людей постраждали та загинули внаслідок атаки на Запоріжжя 8 січня

Внаслідок вчорашньої атаки на Запоріжжія загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зазначається, що загалом упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив дев’ять авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці.

178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

«Дев'ять обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. 137 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського», – йдеться в повідомленні.

Всього надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.  

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.  

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ». 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна окупанти ракетна атака Україна росія Іван Федоров поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти знову атакували Запоріжжя
Росія атакувала Запоріжжя: кількість загиблих та поранених збільшилася (оновлено)
Вчора, 21:22
Поліція врятувала п’ятьох людей
Авіаудар РФ по Запоріжжю: пошуково-рятувальні роботи завершено
Вчора, 21:21
Уже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога в Запорізькій області буде оголошено день жалоби
9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби
Вчора, 20:38
Восьмого січня близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами
Кремль вигадав цинічне «виправдання» авіаударам по Запоріжжю 
Вчора, 20:07
Міністр поінформував, що до ліквідації наслідків залучені десятки рятувальників зі спецтехнікою
Удар РФ по Запоріжжю: парамедики поліції врятували п'ятьох людей 
Вчора, 19:24
Російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя
Президент відреагував на удар по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор
Вчора, 18:21
Вибухи не пошкодили обладнання АЕС
МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС
6 сiчня, 11:06
Штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень
Розвідка та ЗСУ знищили штаб окупантів на Запоріжжі (відео)
30 грудня, 2024, 10:44
Рятувальники працюють на місці влучання
Окупанти атакували Запорізьку область: горять будинки
1 сiчня, 01:31

Події в Україні

Втрати ворога станом на 9 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: вже відомо про понад сотню поранених та 13 загиблих
Атака на Запоріжжя: вже відомо про понад сотню поранених та 13 загиблих
Окупанти застосовують на фронті дрони з оптоволоконним кабелем: ISW пояснив навіщо
Окупанти застосовують на фронті дрони з оптоволоконним кабелем: ISW пояснив навіщо
Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW
Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
51K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
40K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
13K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
11K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua