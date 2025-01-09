Атака на Запоріжжя: вже відомо про понад сотню поранених та 13 загиблих

Окупанти цинічно вдарили по Запоріжжю посеред дня

Федоров повідомив, скільки людей постраждали та загинули внаслідок атаки на Запоріжжя 8 січня

Внаслідок вчорашньої атаки на Запоріжжія загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зазначається, що загалом упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив дев’ять авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці.

178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

«Дев'ять обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. 137 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського», – йдеться в повідомленні.

Всього надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ».