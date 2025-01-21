Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Провал оборони Харківщини: військові та мер Львова заступилися за генерала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Провал оборони Харківщини: військові та мер Львова заступилися за генерала
Колишній командир 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ Артур Горбенко
фото з відкритих джерел

Правоохоронці підозрюють генерала Горобенка у зриві оборони Харківщини минулого року

Бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Його підозрюють у невдалій обороні Харківської області під час наступу росіян у 2024 році.

Так, військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта, опублікувавши заяву від імені бригади.

«На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону, ми билися на смерть у перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига», – йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка
Бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка
скріншот

На підозру Горбенку також відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що генерал був військовим пенсіонером, однак все ж вирішив очолити бригаду та поїхати на фронт.

«Генерал Артур Горбенко у 2022 році, будучи військовим пенсіонером, мав повне право залишатися в тилу. Натомість він очолив новостворену 125-ту бригаду та вирушив на фронт. Переконаний, що сьогодні він має право чекати на рішення суду вдома, а не за ґратами. Сподіваюся, суд це врахує!» – каже він.

Садовий прокоментував затримання Артура Горбенка
Садовий прокоментував затримання Артура Горбенка
скріншот

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр. Також фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.

Читайте також:

Теги: військові підозра війна Харківщина Андрій Садовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із заставодавців вимагає повернути свої мільйони, внесені за Пашинського
Пашинський може повернутися у СІЗО? Друзі ексдепутата вимагають повернути заставу Судові хроніки
Сьогодні, 11:45
Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей отримав підозру
Затримано члена КРАІЛ за підтримку діяльності онлайн-казино, власниками якого є росіяни
15 сiчня, 10:14
Законопроєкт про демобілізацію вже розроблено, однак необхідно ще три місяці на опрацювання механізмів заміни людей
Чи можлива демобілізація під час війни: нардеп розповів про проблему з ухваленням закону
12 сiчня, 16:52
Рада продовжила термін добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину
Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: дані правоохоронців
10 сiчня, 10:13
За увесь час операції Сил оборони на території Курської області РФ втратила понад 38 тис. осіб
Чому ЗСУ активізувалися на Курщині: роз’яснення Deutsche Welle
7 сiчня, 08:55
Президент присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовим, сімом з них – посмертно
Президент присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовим, сімом з них – посмертно
2 сiчня, 12:04
Спецоперацією ГУР безпосередньо керував Кирило Буданов
Розвідка показала ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу
1 сiчня, 19:35
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
26 грудня, 2024, 23:20
Частина українців, котрі виїхали через війну, не завжди задоволені своїм соціальним статусом за кордоном
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
26 грудня, 2024, 15:37

Кримінал

Привласнили 5 млн грн клієнтів. На Львівщині СБУ викрила посадовців Ощадбанку
Привласнили 5 млн грн клієнтів. На Львівщині СБУ викрила посадовців Ощадбанку
Провал оборони Харківщини: військові та мер Львова заступилися за генерала
Провал оборони Харківщини: військові та мер Львова заступилися за генерала
Ексведучий телеканалів Медведчука відправиться під варту
Ексведучий телеканалів Медведчука відправиться під варту
За час війни розбагатів на $1 млн. Що відомо про скандального Олега Друзя, який отримав підозру
За час війни розбагатів на $1 млн. Що відомо про скандального Олега Друзя, який отримав підозру
Заступник міністра охорони здоров'я розповів, чому на нього готували замах
Заступник міністра охорони здоров'я розповів, чому на нього готували замах
78-річного чоловіка засуджено на 10 років тюрми за вбивство дружини
78-річного чоловіка засуджено на 10 років тюрми за вбивство дружини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
76K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
32K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9232
«До сліз». Вчинок та слова чоловіка Світоліної підкорили мережу

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua