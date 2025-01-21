Провал оборони Харківщини: військові та мер Львова заступилися за генерала

Правоохоронці підозрюють генерала Горобенка у зриві оборони Харківщини минулого року

Бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Його підозрюють у невдалій обороні Харківської області під час наступу росіян у 2024 році.

Так, військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта, опублікувавши заяву від імені бригади.

«На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону, ми билися на смерть у перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига», – йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка скріншот

На підозру Горбенку також відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що генерал був військовим пенсіонером, однак все ж вирішив очолити бригаду та поїхати на фронт.

«Генерал Артур Горбенко у 2022 році, будучи військовим пенсіонером, мав повне право залишатися в тилу. Натомість він очолив новостворену 125-ту бригаду та вирушив на фронт. Переконаний, що сьогодні він має право чекати на рішення суду вдома, а не за ґратами. Сподіваюся, суд це врахує!» – каже він.

Садовий прокоментував затримання Артура Горбенка скріншот

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр. Також фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.