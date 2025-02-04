ДСНС попереджає про російський дрон, який вибухає під час контакту з людиною

«Завжди памʼятайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних!», – йдеться у заяві ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала фото російського безпілотника, який вибухає під час контакту з людиною. Рятувальники зауважують, що його в жодному разі не можна чіпати.

«Якщо ви побачили подібний предмет, в жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте та одразу телефонуйте за номерами 101 та 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям!», – наголошують в ДСНС.

фото: ДСНС

Рятувальники зазначають, що Росія запускає подібні безпілотники, які спрямовані саме на мирних мешканців та миттєво детонують при контакті.

«Завжди памʼятайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних!», – йдеться у заяві ДСНС.

Нагадаємо, що російські війська використовують наземні системи управління (GCS), які можуть контролювати «зграї» безпілотників. Про це у черговому своєму звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.