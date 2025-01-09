Білоруський інформаційний центр поновлює роботу в Україні

Білоруський інформаційний центр був створений у Києві 8 липня 2020 року з ініціативи громадськості двох країн

Сиротюк: Не слід ототожнювати Білорусь з Лукашенком, який править країною понад 30 років

Представники недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» оголосили про відновлення моніторингової місії в межах діяльності Білоруського інформаційного центру в Україні. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначалося на брифінгу з цього приводу, ініціатива покликана максимально широко та об’єктивно інформувати загал про події в період проведення т. зв. виборчої президентської кампанії в Білорусі та стати платформою для конструктивного діалогу. Це також має бути сигналом для білорусів, що українці підтримують їхню боротьбу за громадянські права та національну ідентичність.

Директор НАЦ УССД, старший сержант 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ, співголова Білоруського інформаційного центру Юрій Сиротюк зауважив, що не слід ототожнювати Білорусь з Лукашенком, який править країною понад тридцять років.

«Ще 2020 року ми говорили, що Росія використає майбутні псевдовибори Лукашенко як привід повністю інкорпорувати і забрати Білорусь. А забрати Білорусь - це відкрити величезний фронт проти України у понад тисячу кілометрів. Ще тоді... Україні потрібно було включатися в цю ситуацію - не втручатися у внутрішні справи сусідньої держави, а поширювати об’єктивну інформацію, допомагати захищати громадянські і національні права білорусів. Саме тому і був створений Білоруський інформаційний центр, аби об’єктивно розповідати в Україні про те, що там відбувається», – сказав Сиротюк.

За його словами, «ми прагнемо бачити Білорусь національною, демократичною, незалежною».

«Тому зараз ми відновлюємо роботу Білоруського інформаційного центру, аби знову привернути увагу українського суспільства до ситуації в цій країні та змінити нарешті асоціативне сприйняття Білорусі з персоною проросійського диктатора Лукашенка. Сподіваюся що серія дискусій, яку ми ініціюємо, допоможе у складанні дорожньої карти про те, як сприяти Білорусі стати європейською країною з правами і свободами», – підкреслив Сиротюк.

Білоруський інформаційний центр був створений у Києві 8 липня 2020 року з ініціативи громадськості двох країн. Інформаційно-аналітичну медійну платформу, метою якої стало висвітлення подій під час президентських виборів у Білорусі, очолив український поет Олександр Ірванець. Співзасновниками БІЦ були директор НАЦ «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк та білоруський опозиціонер, лідер Руху солідарності «Разам» В'ячеслав Сівчик.

Нагадаємо, Білорусь у середу, 8 січня, почала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною. Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.