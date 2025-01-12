Сантехнік, який рятував сусіда від ТЦК та поліції, отримав вирок

Обвинувачений розпилив сльозогінний газ в обличчя правоохоронців

Слюсар-сантехнік міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» отримав три роки позбавлення волі за умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень. При цьому суд замінив реальне покарання на іспитовий термін у вигляді року і шість місяців, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, у липні 2024 року двоє поліцейських спільно з військовослужбовцями ТЦК здійснювали оповіщення військовозобов’язаних у Хмельницькому. Перебуваючи в дворі одного з будинків, правоохоронці виявили чоловіка, який перебував у розшуку. Патрульним довелося застосувати до військовозобов’язаного спецзасоби, оскільки він поводився агресивно.

У цей момент вулицею йшов обвинувачений, який став очевидцем інциденту. Раптово працівник комунального підприємства підбіг до правоохоронців і намагався визволити чоловіка, який виявився його сусідом. Одному з патрульних довелося застосувати сльозогінний газ до нападника. Натомість це спровокувало ще більшу агресію з боку обвинуваченого: він дістав із сумки газовий пістолет і розпилив в обличчя правоохоронців сльозогінний газ, після чого покинув місце події.

За висновками експертизи, правоохоронці одержали тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку кон’юктиви та рогівки обох очей.

У суді сантехнік повністю визнав вину. Розповів, що на злочин його спонукала картина, яку побачив на вулиці: «працівники поліції крутили його сусіда».

Окремо Феміда дослідила несподіваний висновок судово-психіатричної експертизи. Як з’ясувалося, обвинувачений є інвалідом дитинства. На момент вчинення злочину сантехнік виявляв легку розумову відсталість, внаслідок цього не в повній мірі усвідомлював свої дії і не повністю міг ними керувати. При цьому, за відомостями експертизи, обвинувачений не потребує застосування до нього примусових медичних заходів.

Феміда, ухвалюючи вирок, врахувала: щире каяття сантехніка, відшкодування ним заданої шкоди потерпілим-поліцейським, а також перебування на утримані обвинуваченого двох малолітніх дітей.

Що стосується речових доказів, то суд розпорядився знищити газовий пістолет обвнуваченого.

Як повідомляв «Главком», цього тижня у Києві біля метро Тараса Шевченка представники територіального центру комплектування та поліції нібито побили та вчинили проти чоловіка неправомірні дії. Відповідне відео напередодні поширили у соцмережах. Однак насправді чоловіка затримали, оскільки він був у розшуку за ухилення від мобілізації. Зокрема, у ТЦК підтвердили інформацію, що у громадянина перевірили документи. Було виявлено, що чоловік перебуває у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У зв'язку з цим представники Національної поліції склали протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий.