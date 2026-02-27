Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради чемпіонату світу 2026

Кіліан Мбаппе прагне поїхати на третій Кубок світу

Нападник шукатиме альтернативні методи лікування травми

Форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе відмовився оперувати травмоване коліно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Француз ще з кінця минулого року змушений грати з дискомфортом. Періодично він залишається поза заявкою на поєдинки «вершкових». Зокрема, Мбаппе не вийшов на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Натомість нападник прагне знайти консервативні методи лікування. Бомбардир «Реала» переконаний, що хірургічне втручання поставить хрест на поїздці на чемпіонат світу 2026 року. Лікарі мадридців шукають способи зняти Мбаппе біль.

У нинішньому сезоні французький форвард провів 33 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 38 м'ячів. «Реал» залишається у перегонах за титулом Ла Ліги та трофеєм Ліги чемпіонів. Натомість збірна Франції на ЧС-2026 стартуватиме 16 червня матчем проти Сенегалу.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став співвласником клубу французької Ліги 2. Бельгійський кіпер придбав частку акцій «Ле-Мана». У переліку інвесторів «криваво-золотих» також опинилися автогонщики Феліпе Масса та Кевін Магнуссен, а також тенісист Новак Джоковіч.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.