Україна – Іспанія. Що сказали головні тренери команд під час пресконференції

Айнарс Багатскіс і Чус Матео розповіли про перебіг поєдинку відбору на Чемпіонат світу 2027

У п'ятницю, 27 лютого 2026 року, тренери збірних України та Іспанії Айнарс Багатскіс та Чус Маттео розповіли на пресконференції після матчу важливі деталі гри. На події також був присутній і «Главком».

Про перебіг гри

Айнарс Багатскіс: «Перші дві чверті були для обох команд фізично виснажливими. Обидві команди демонстрували якісний баскетбол, не втрачали м'яча. Головна ідея була у тому, щоб атакувати, і ми це робили. Звичайно, це боляче, коли ти в атаці робиш чимало хороших речей, але нічого не влучаєш – не просто кілька кидків, а щонайменше 10 кидків з відкритих позицій».

Чус Матео: «У другій половині дуже добре працювали в захисті. Це була складна гра. Треба було мати хороший рівень фізичної підготовки, щоб перемогти. Ми контролювали підбирання в захисті і вирішили проблему з втратами, яка була на початку матчу. Ми добре кидали триочкові і проникали в трисекундну зону. Підбирання в нападі дали можливість для додаткових атак. Пьєр Оріола добре попрацював у цьому аспекті. Його досвід важливий для команди. Я не хочу забувати про чотирьох гравців, яких немає зараз у команді. Вони грали у першому «вікні», а зараз дивляться матчі з дому. Вони також є частиною цього успіху. Чудовий день для нас. Ми хотіли показати хороший баскетбол, командну гру. Це частина успіху сьогодні. Контролювали ритм у важливий момент, знаходили відкриті кидки. У кінцівці точність триочкових була вище 55%. Ввімкнули потрібний рівень жорсткості і діяли злагоджено».

Про вирішальну третю чверть

Айнарс Багатскіс: «Під час теорії та на практиці приділяли цьому увагу і робили це, але просто не влучали. А потім ми почали трохи сумніватися. Будь-яка команда сильно залежить від гри в атаці, і якщо ти не влучаєш, а Іспанія – навпаки з другої половини зустрічі починає влучати все і з будь-якої позиції. Ми намагалися застосувати різні підходи до захисту, міняли все, але це не допомагало. Намагалися зберегти цю гру, але проти Іспанії це не так вже й просто, особливо коли різниця вже понад 15 очок».

Чус Матео: «Ми дуже добре відпочили. Насправді, в перерві, ми зрозуміли, чому у нас було занадто багато втрат. Ми змогли зрозуміти, що, можливо, ми були одержимі певним ігровим часом, певним способом гри, який ми, напевно, повинні були змінити в другій половині. Ми покращили наше розташування на майданчику, наш простір. І ми також змогли зберегти голову в важкі моменти, не втрачати обличчя в грі і бути в змозі контролювати, продовжувати контролювати підбирання, що завжди було дуже важливим, ми знали, що це дуже важливо для нас».

Про наступний матч

Айнарс Багатскіс: «Нам треба насолоджуватися тим тиском, який ми відчуємо в Іспанії, я на це сподіваюся. Тиск для нас – це привілей. Ми представляємо Україну і нам потрібно більше поважати себе, в першу чергу, грати у фізичний баскетбол, боротися, а потім побачити на табло різницю «+5» та зрозуміти, що цього достатньо».

Чус Матео: «Сьогодні ввечері ми, безумовно, святкуватимемо перемогу. Проте з завтрашнього дня ми зосередимося на перемозі в другій грі. Це вже минуле, з сьогоднішнього вечора ця гра вже минуле, і тепер ми хочемо зосередитися на тому, що нам потрібно додати ще одну перемогу, щоб дійсно наблизити можливість кваліфікуватися до наступного раунду».

Про Дмитра Скапінцева

Айнарс Багатскіс: «Він, як і деякі інші гравці, не в найкращій формі. Він на хорошому рівні, грає у команді хорошого рівня, але йому не вистачає ігрового часу. І, зазвичай, це завжди є найбільшою проблемою, бо одна справа, коли ти залишаєшся у кутку, а інша – коли граєш у баскетбол. У тебе обмежений час на те, щоб отримати м'яч та кидати у кошик або ж навпаки створювати моменти для інших. У цілому ж я радий, що Дмитро тут. Він показав хорошу гру. Йому було непросто, але у наступних матчах він гратиме більше».

Про жорсткий баскетбол

Чус Матео: «Ми просто хочемо грати в хороший баскетбол. Мені все одно, чи є фоли, чи ні. Нам потрібно передавати м'яч один одному, щоб будувати гру як командний вид спорту. І це частина сьогоднішнього успіху, що ми змогли контролювати ритм і дуже важливі моменти. В кінці ми забили більше 55% з гри, і це щось, тому що нам потрібно щось хороше, всі передачі один одному. Мені все одно: якщо вони грають жорстко, ми граємо жорстко, нам потрібно підтримувати рівень фізичної сили, і нам потрібно грати разом».

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.