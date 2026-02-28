Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Іспанія. Що сказали головні тренери команд під час пресконференції

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Іспанія. Що сказали головні тренери команд під час пресконференції
Айнарс Багатскіс оцінив фізичну готовність своїх підопічних
фото: Федерація баскетболу України

Айнарс Багатскіс і Чус Матео розповіли про перебіг поєдинку відбору на Чемпіонат світу 2027

У п'ятницю, 27 лютого 2026 року, тренери збірних України та Іспанії Айнарс Багатскіс та Чус Маттео розповіли на пресконференції після матчу важливі деталі гри. На події також був присутній і «Главком»

Про перебіг гри

Айнарс Багатскіс: «Перші дві чверті були для обох команд фізично виснажливими. Обидві команди демонстрували якісний баскетбол, не втрачали м'яча. Головна ідея була у тому, щоб атакувати, і ми це робили. Звичайно, це боляче, коли ти в атаці робиш чимало хороших речей, але нічого не влучаєш – не просто кілька кидків, а щонайменше 10 кидків з відкритих позицій».

Чус Матео: «У другій половині дуже добре працювали в захисті. Це була складна гра. Треба було мати хороший рівень фізичної підготовки, щоб перемогти. Ми контролювали підбирання в захисті і вирішили проблему з втратами, яка була на початку матчу. Ми добре кидали триочкові і проникали в трисекундну зону. Підбирання в нападі дали можливість для додаткових атак. Пьєр Оріола добре попрацював у цьому аспекті. Його досвід важливий для команди. Я не хочу забувати про чотирьох гравців, яких немає зараз у команді. Вони грали у першому «вікні», а зараз дивляться матчі з дому. Вони також є частиною цього успіху. Чудовий день для нас. Ми хотіли показати хороший баскетбол, командну гру. Це частина успіху сьогодні. Контролювали ритм у важливий момент, знаходили відкриті кидки. У кінцівці точність триочкових була вище 55%. Ввімкнули потрібний рівень жорсткості і діяли злагоджено». 

Про вирішальну третю чверть

Айнарс Багатскіс: «Під час теорії та на практиці приділяли цьому увагу і робили це, але просто не влучали. А потім ми почали трохи сумніватися. Будь-яка команда сильно залежить від гри в атаці, і якщо ти не влучаєш, а Іспанія – навпаки з другої половини зустрічі починає влучати все і з будь-якої позиції. Ми намагалися застосувати різні підходи до захисту, міняли все, але це не допомагало. Намагалися зберегти цю гру, але проти Іспанії це не так вже й просто, особливо коли різниця вже понад 15 очок». 

Чус Матео: «Ми дуже добре відпочили. Насправді, в перерві, ми зрозуміли, чому у нас було занадто багато втрат. Ми змогли зрозуміти, що, можливо, ми були одержимі певним ігровим часом, певним способом гри, який ми, напевно, повинні були змінити в другій половині. Ми покращили наше розташування на майданчику, наш простір. І ми також змогли зберегти голову в важкі моменти, не втрачати обличчя в грі і бути в змозі контролювати, продовжувати контролювати підбирання, що завжди було дуже важливим, ми знали, що це дуже важливо для нас». 

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Про наступний матч

Айнарс Багатскіс: «Нам треба насолоджуватися тим тиском, який ми відчуємо в Іспанії, я на це сподіваюся. Тиск для нас – це привілей. Ми представляємо Україну і нам потрібно більше поважати себе, в першу чергу, грати у фізичний баскетбол, боротися, а потім побачити на табло різницю «+5» та зрозуміти, що цього достатньо».

Чус Матео: «Сьогодні ввечері ми, безумовно, святкуватимемо перемогу. Проте з завтрашнього дня ми зосередимося на перемозі в другій грі. Це вже минуле, з сьогоднішнього вечора ця гра вже минуле, і тепер ми хочемо зосередитися на тому, що нам потрібно додати ще одну перемогу, щоб дійсно наблизити можливість кваліфікуватися до наступного раунду». 

Про Дмитра Скапінцева

Айнарс Багатскіс: «Він, як і деякі інші гравці, не в найкращій формі. Він на хорошому рівні, грає у команді хорошого рівня, але йому не вистачає ігрового часу. І, зазвичай, це завжди є найбільшою проблемою, бо одна справа, коли ти залишаєшся у кутку, а інша – коли граєш у баскетбол. У тебе обмежений час на те, щоб отримати м'яч та кидати у кошик або ж навпаки створювати моменти для інших. У цілому ж я радий, що Дмитро тут. Він показав хорошу гру. Йому було непросто, але у наступних матчах він гратиме більше».

Про жорсткий баскетбол

Чус Матео: «Ми просто хочемо грати в хороший баскетбол. Мені все одно, чи є фоли, чи ні. Нам потрібно передавати м'яч один одному, щоб будувати гру як командний вид спорту. І це частина сьогоднішнього успіху, що ми змогли контролювати ритм і дуже важливі моменти. В кінці ми забили більше 55% з гри, і це щось, тому що нам потрібно щось хороше, всі передачі один одному. Мені все одно: якщо вони грають жорстко, ми граємо жорстко, нам потрібно підтримувати рівень фізичної сили, і нам потрібно грати разом».

Читайте також:

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви. 

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

  • Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: баскетбол Збірна України Айнарс Баґатсікс чемпіонат світу тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коваль зіграла 14 хвилин, набрала 8 очок, зібрала 9 підбирань, зробила 2 перехоплення, 3 блок-шота
Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA
2 лютого, 11:51
Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
3 лютого, 21:15
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 43 матчах НБА
Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА
4 лютого, 11:52
Бобров: Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець викладатиметься на 100%
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
4 лютого, 16:40
Україна завершить груповий турнір Ліги націй грою проти Грузії
Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу
13 лютого, 12:16
Костюк та Заневська дадуть важливі поради тенісним тренерам
Марта Костюк проведе онлайн-зустріч для тенісних тренерів: як зареєструватися
16 лютого, 10:17
Пустовий з «МораБанк Андоррою» програв «Валенсії»
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
16 лютого, 16:24
Наша збірна зазнала прикрої домашньої поразки
Збірна України з баскетболу зіграла домашній матч з Іспанією: результат гри Реклама
Вчора, 19:23
«Суспільне Спорт» транслюватиме поєдинок Україна – Іспанія
Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Вчора, 12:48

Новини

ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
Україна – Іспанія. Що сказали головні тренери команд під час пресконференції
Україна – Іспанія. Що сказали головні тренери команд під час пресконференції
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради Чемпіонату світу 2026
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради Чемпіонату світу 2026
Лідер баскетбольної збірної України Ковляр поспілкувався з пресою після гри з Іспанією
Лідер баскетбольної збірної України Ковляр поспілкувався з пресою після гри з Іспанією

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну