«Барселона» вирішила викупити колишнього лідера «Манчестер Юнайтед» – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Барселона» вирішила викупити колишнього лідера «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
Маркус Рашфорд перезапустив кар'єру в Іспанії
фото: Reuters

Каталонці задоволені виступами нападника на правах оренди

Іспанська «Барселона» готова до повноцінного трансферу форварда Маркуса Рашфорда з англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Лідер Ла Ліги віддасть за нападника 30 млн євро. Із Рашфордом «Барса» вже узгодила умови особистого контракту. У разі «зеленого світла» від МЮ він підпише договір до літа 2030 року.

Рашфорд приєднався до «Барселони» минулого літа. З тих пір орендований виконавець провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 13 результативних передач.

Чим відомий Маркус Рашфорд

Уродженець Манчестера, вихованець МЮ. У першій команді «червоних дияволів» дебютував у кампанії 2015/16.

У наступні сезони прогресував і став першою скрипкою в атаках манкуніанців. Спад у кар'єрі Рашфорда розпочався в 2022 році. Він випав із основної обойми МЮ, торік поїхав у шестимісячну оренду до бірмінгемської «Астон Вілли».

У складі збірної Англії Рашфорд зіграв 68 матчів, у яких забив 18 м'ячів. Зокрема, з «Трьома левами» він дійшов до фіналу Євро-2020.

«Барселона» в сезоні 2025/26

Команда Гансі Фліка веде боротьбу за три трофеї. У чемпіонаті Іспанії «Барса» зберігає перевагу над мадридським «Реалом» нагорі турнірної таблиці.

Натомість в Лізі чемпіонів «блаугранас» зустрінуться з англійським «Ньюкаслом» в 1/8 фіналу. Матчі заплановані на середину березня.

Нарешті в Кубку Іспанії «Барса» вже дісталася до півфіналу. Щоправда, в першому поєдинку каталонці розгромно поступилися мадридському «Атлетіко» (0:4). Другий матч – 3 березня.

До слова, раніше екскерманич «Барселони» Хаві Ернандес провів перемовини з марокканською федерацією. Іспанець готовий очолити національну команду Марокко. Наразі сторони не зійшлися щодо термінів старту співпраці.

Нагадаємо, міланський «Інтер» зібрався переманити зіркового фахівця Дієго Сімеоне. Аргентинський тренер понад 14 років працює з мадридським «Атлетіко». Колись він захищав кольори «нерадзуррі» гравцем.

