Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
Сагдієва розгромила доньку легендарного боксера
Українська тенісистка Аніта Сагдієва на турнірі у США перемогла Мілан Тайсон – доньку легендарного боксера Майка Тайсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу України.
Аніта Сагдієва подолала кваліфікацію в одиночному розряді на турнірі ITF WTT W 35 в Аркадії (Каліфорнія, США) та в першому колі основи зустрілася з 17-річною володаркою WC Мілан Тайсон. Донькою легендарного Майка Тайсона.
Наша співвітчизниця здобула перемогу – 6:1; 6:1. Поразка доньки не завадила Майкові сфотографуватися з Анітою.
У наступному колі Сагдієва поступилася сьомій сіяній Гейлі Гяварі – 7:5; 4:6; 4:6. Втім, у парному розряді Аніта з Джейдою Деніел, посіяні другими, ще продовжують боротьбу (вийшли у півфінал).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
