Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США

Поразка доньки не завадила Майкові сфотографуватися з Анітою

Сагдієва розгромила доньку легендарного боксера

Українська тенісистка Аніта Сагдієва на турнірі у США перемогла Мілан Тайсон – доньку легендарного боксера Майка Тайсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу України.

Аніта Сагдієва подолала кваліфікацію в одиночному розряді на турнірі ITF WTT W 35 в Аркадії (Каліфорнія, США) та в першому колі основи зустрілася з 17-річною володаркою WC Мілан Тайсон. Донькою легендарного Майка Тайсона.

Наша співвітчизниця здобула перемогу – 6:1; 6:1. Поразка доньки не завадила Майкові сфотографуватися з Анітою.

У наступному колі Сагдієва поступилася сьомій сіяній Гейлі Гяварі – 7:5; 4:6; 4:6. Втім, у парному розряді Аніта з Джейдою Деніел, посіяні другими, ще продовжують боротьбу (вийшли у півфінал).

