Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Поразка доньки не завадила Майкові сфотографуватися з Анітою

Сагдієва розгромила доньку легендарного боксера

Українська тенісистка Аніта Сагдієва на турнірі у США перемогла Мілан Тайсон – доньку легендарного боксера Майка Тайсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу України.

Аніта Сагдієва подолала кваліфікацію в одиночному розряді на турнірі ITF WTT W 35 в Аркадії (Каліфорнія, США) та в першому колі основи зустрілася з 17-річною володаркою WC Мілан Тайсон. Донькою легендарного Майка Тайсона.

Наша співвітчизниця здобула перемогу – 6:1; 6:1. Поразка доньки не завадила Майкові сфотографуватися з Анітою.

У наступному колі Сагдієва поступилася сьомій сіяній Гейлі Гяварі – 7:5; 4:6; 4:6. Втім, у парному розряді Аніта з Джейдою Деніел, посіяні другими, ще продовжують боротьбу (вийшли у півфінал).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
