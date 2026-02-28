Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною

Ферран Бассас на післяматчевій конференції розповів про деталі матчу відбору на Чемпіонат світу 2027

У п'ятницю, 27 лютого 2026 року, під час іспанської частини пресконференції після матчу Україна – Іспанія найрезультативніший гравець збірної Іспанії у відборі на Чемпіонат світу 2027 Ферран Бассас відповів на питання журналістів. На події також був присутній і «Главком».

Про невикористані моменти на початку матчу

«Вони (гравці України) великі, вони жорсткі. На початку у нас було занадто багато втрат. Коли ми почали добре контролювати, робити хороші передачі, хороші рішення, тоді у нас були варіанти, хороші відкриті кидки, що стало ще одним ключем до сьогоднішнього результату», – відповів Бассас на питання «Главкома».

Про перемогу в матчі

«Ми дуже задоволені перемогою. Ми зробили досить хорошу роботу в захисті. А потім в нападі ми підвищили рівень, ритм гри, рівень захисту, ми контролювали підбирання, і тоді ми могли бігти. Ці дві речі дуже важливі, і ми очікуємо зробити те ж саме в понеділок», – сказав найкращий бомбардир матчу.

Про рівень Олександра Ковляра

«Він дуже хороший гравець. Дуже талановитий. Ми знали, що нам буде потрібно взяти його під контроль, тому що він один з ключових гравців збірної України. Це важкий опонент для мене. Однак, я вважаю, що ми досить добре зробили нашу роботу як команда. Його дуже важко зупинити один в один, тому нам потрібно було захищатись як команда, щоб його зупинити. Але, зрозуміло, що він може набирати очки у різний спосіб. Чудовий гравець», – зазначив Ферран Бассас.

Про зміну команди перед початком сезону

«Так, зміна (Бассас грав за «Андорру», за яку з цього сезону грає українець Артем Пустовий – «Главком»), очевидно, була чудовою для того, щоб знову набрати впевненість і знову отримати хвилини. І тепер я отримав нагороду бути тут, у збірній. Що є визнанням роботи, яку я робив. Я мав великі амбіції, і зараз я дуже радий, що можу допомогти», – відповів іспанським медіа баскетболіст.

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.