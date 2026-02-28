Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною
Ферран Бассас повернувся до лав збірної Іспанії з баскетболу після трьох років перерви
фото: FIBA

Ферран Бассас на післяматчевій конференції розповів про деталі матчу відбору на Чемпіонат світу 2027

У п'ятницю, 27 лютого 2026 року, під час іспанської частини пресконференції після матчу Україна – Іспанія найрезультативніший гравець збірної Іспанії у відборі на Чемпіонат світу 2027 Ферран Бассас відповів на питання журналістів. На події також був присутній і «Главком»

Про невикористані моменти на початку матчу 

«Вони (гравці України) великі, вони жорсткі. На початку у нас було занадто багато втрат. Коли ми почали добре контролювати, робити хороші передачі, хороші рішення, тоді у нас були варіанти, хороші відкриті кидки, що стало ще одним ключем до сьогоднішнього результату», – відповів Бассас на питання «Главкома».

Про перемогу в матчі 

«Ми дуже задоволені перемогою. Ми зробили досить хорошу роботу в захисті. А потім в нападі ми підвищили рівень, ритм гри, рівень захисту, ми контролювали підбирання, і тоді ми могли бігти. Ці дві речі дуже важливі, і ми очікуємо зробити те ж саме в понеділок», – сказав найкращий бомбардир матчу.  

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Про рівень Олександра Ковляра

«Він дуже хороший гравець. Дуже талановитий. Ми знали, що нам буде потрібно взяти його під контроль, тому що він один з ключових гравців збірної України. Це важкий опонент для мене. Однак, я вважаю, що ми досить добре зробили нашу роботу як команда. Його дуже важко зупинити один в один, тому нам потрібно було захищатись як команда, щоб його зупинити. Але, зрозуміло, що він може набирати очки у різний спосіб. Чудовий гравець», – зазначив Ферран Бассас.

Про зміну команди перед початком сезону

«Так, зміна (Бассас грав за «Андорру», за яку з цього сезону грає українець Артем Пустовий – «Главком»), очевидно, була чудовою для того, щоб знову набрати впевненість і знову отримати хвилини. І тепер я отримав нагороду бути тут, у збірній. Що є визнанням роботи, яку я робив. Я мав великі амбіції, і зараз я дуже радий, що можу допомогти», – відповів іспанським медіа баскетболіст.

Читайте також:

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви. 

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

  • Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: баскетбол чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На попередній першості українська команда не зуміла вийти з групи та потрапити на Олімпійські Ігри-2024
Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу
28 сiчня, 15:18
«Будучность» українця Ковляра здоубла чергову перемогу
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
28 сiчня, 14:59
«Кривбас» перебував у топ-4 українського чемпіонату та мав гарні шанси увійти до призової трійки
«Кривбас» знявся з баскетбольної Суперліги
3 лютого, 19:31
23-річний Шульга провів свій перший матч у складі «Бостон Селтікс»
Шульга став десятим українцем, який зіграв у матчі НБА
5 лютого, 12:45
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 44 матчах
Михайлюк набрав 14 очок у грі НБА
6 лютого, 10:48
Команда української баскетболістки здолала «Відень Тімбервулвз» 83:66
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
23 лютого, 11:08
Михайлюк у цьому сезоні зіграв за «Юту» у 46 матчах, проводячи на майданчику 23.5 хвилин
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
24 лютого, 10:05
Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
26 лютого, 13:56
В'ячеслав Бобров є одним з лідерів збірної України з баскетболу
«Маємо виходити і битися до кінця». Збірна України з баскетболу налаштована на матч з Іспанією Реклама
Вчора, 06:49

Новини

ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
Україна – Іспанія. Що сказали головні тренери команд під час пресконференції
Україна – Іспанія. Що сказали головні тренери команд під час пресконференції
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради Чемпіонату світу 2026
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради Чемпіонату світу 2026
Лідер баскетбольної збірної України Ковляр поспілкувався з пресою після гри з Іспанією
Лідер баскетбольної збірної України Ковляр поспілкувався з пресою після гри з Іспанією

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну