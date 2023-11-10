Фехтувальниця Харлан виборола «срібло» першого етапу Кубка світу з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан виборола «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування в Алжирі. Про це повідомляє «Суспільне». Після п'яти перемог у турнірній сітці олімпійська чемпіонка поступилася у фіналі француженці Сарі Бальцер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Етап в Алжирі відкривав сезон Кубка світу з фехтування на шаблях. До заявки збірної України пройшли 14 спортсменів, чотири з яких стартували в жіночому особистому турнірі.

Нагорода Ольги Харлан – це перша медаль України на змаганнях Кубка світу в сезоні 2023/24. Восьме «срібло» Ольги Харлан на рівні Кубка світу в кар'єрі. І перше – від етапу в Афінах у березні 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

30-та медаль Харлан на етапах Кубка світу. 13 разів шаблістка здобула на цьому рівні «золото» (востаннє – 2019 року).

Ольга Харлан провела свій другий поспіль медальний турнір після тріумфу на жовтневому «сателіті» в Стамбулі.

Раніше повідомлялося, Верховна Рада закликала скасувати дискваліфікацію фехтувальниці Харлан