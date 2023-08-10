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Верховна Рада закликала скасувати дискваліфікацію фехтувальниці Харлан

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Верховна Рада закликала скасувати дискваліфікацію фехтувальниці Харлан
Парламентарі наголошують, що дискваліфікацію Ольги Харлан необхідно скасувати
фото з відкритих джерел

Верховна Рада закликає пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову

Українські парламентарі звернулись до парламентів і урядів країн світу, олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій із закликом засудити незаконну дискваліфікацію Ольги Харлан. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

«Ми закликаємо скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення. А також обовʼязково притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан і пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу», – наголосив Гончаренко.

Верховна Рада підтримує українську фехтувальницю Ольгу Харлан
Верховна Рада підтримує українську фехтувальницю Ольгу Харлан
фото: Олексій Гончаренко

Відповідне рішення підтримало 320 нардепів.

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані. До слова, на сайті президента Володимира Зеленського з’явилася петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи.

Теги: Ольга Харлан Фехтування Верховна Рада

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