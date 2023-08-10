Верховна Рада закликала скасувати дискваліфікацію фехтувальниці Харлан

Верховна Рада закликає пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову

Українські парламентарі звернулись до парламентів і урядів країн світу, олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій із закликом засудити незаконну дискваліфікацію Ольги Харлан. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Ми закликаємо скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення. А також обовʼязково притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан і пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу», – наголосив Гончаренко.

Верховна Рада підтримує українську фехтувальницю Ольгу Харлан фото: Олексій Гончаренко

Відповідне рішення підтримало 320 нардепів.

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Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані. До слова, на сайті президента Володимира Зеленського з’явилася петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи.