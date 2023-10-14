Україна встановила історичне досягнення на Чемпіонаті світу з шашок-100

Україна вперше в історії здобула два «золота» на Чемпіонаті світу з шашок-100

Збірна України з шашок-100 успішно виступила на чемпіонаті світу, який минув у Кюрасао. Як повідомляє «Суспільне-Спорт», українці Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко стали чемпіонами в чоловічому, і у жіночому турнірах відповідно.

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Чемпіонат світу з шашок-100 - головний турнір року у цьому виді шашок. Змагання проходили упродовж двох тижнів, медалі розігрувалися у чоловічому та жіночому турнірах. Самі ж шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри в шашки через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10х10 клітин, на яких кожен з гравців розміщує по 20 власних шашок.

На ЧС-2023 збірна України була представлена у складі сімох гравців (три – у чоловічому, чотири – у жіночому турнірах). Загалом участь на чемпіонаті світу взяли 35 спортсменів (20 – у чоловічому, 15 – у жіночому).

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Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ. Причина в тому, що 5 жовтня ОКР прийняв до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України. Це є порушенням Олімпійської хартії, оскільки це також порушує територіальну цілісність Олімпійського комітету України, визнану МОК.

Раніше національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. МОК заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.