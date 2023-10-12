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Збірна України з футзалу втратила лідерство у групі відбору на чемпіонат світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України з футзалу втратила лідерство у групі відбору на чемпіонат світу
Збірна України вперше зіграла внічию проти Сербії
фото з відкритих джерел

Україна від початку відбіркового елітраунду здобула дві розгромні перемоги над Бельгією та Сербією

Збірна України вперше зіграла внічию в заключній частині відбору до футзального чемпіонату світу-2024. У номінально домашньому матчі «синьо-жовті» поділили очки із Сербією – 1:1.

Україна від початку відбіркового елітраунду здобула дві розгромні перемоги: над Бельгією (10:2) та Сербією (6:1). Єдиної поразки підопічним Олександра Косенка завдала Польща (2:3).

До виступів в Угорщині національна команда повернулася на старті другого кола матчем проти Сербії. Переможець матчу мав вийти на проміжне перше місце в групі B, проте його здобула Польща після перемоги над Бельгією (3:1). Україна опинилася на другому місці.

Перші 20-хвилин закінчилися за мінімальної переваги Сербії. На 17-й хвилині рахунок відкрив Страхінья Петров: м'яч після його дальнього удару зрикошетив у ворота від захисника Назарія Шведа.

Паритет було відновлено на 27-й хвилині, коли Євгеній Жук заніс м'яч у ворота після помилки захисника. М'яч так і залишився останнім у матчі – команди за підсумками нічиєї заробили по одному заліковому балу.

За два тайми українці створили 24 нагоди біля воріт Сербії (у суперників – 18). Номінальні господарі також виконали більше кутових (7:4) та частіше цілили в площину воріт (13:7).

Нагадаємо, чоловіча збірна України з футзалу здобула другу перемогу в елітному раунді кваліфікації на чемпіонат світу-2024. У виїзному матчі «синьо-жовті» обіграли Сербію з рахунком 6:1.

До слова, перші матчі у межах елітного раунду відбору на чемпіонат світу-2024 підопічні Олександра Косенка провели у вересні. На старті кваліфікації Україна розгромно перемогла Бельгію з рахунком 10:2, проте збірна України поступилась Польщі.

Матч закінчився поразкою збірної України з рахунком 2:3. Хоч наша команда і вела 2:0 завдяки голам Ігоря Корсуна та Олександра Педяша, проте не втримала перевагу і пропустила три м'ячі.

Теги: спорт футзал навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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