ФІФА дискваліфікувала Росію з відбору на Чемпіонат світу-2022 з футболу

Польща автоматично пройшла далі

Збірна Росії з футболу остаточно вибула з числа претендентів на вихід на чемпіонат світу-2022, цю команду виключено з числа учасників плей-оф. Відповідне рішення ухвалила ФІФА.

Це рішення продиктоване попереднім рішенням ФІФА та УЄФА, відповідно до якого усі російські команди відсторонені від змагань через війну проти України.

Зважаючи на дискваліфікацію Росії, Організаційний комітет ФІФА вирішив, що Польща (мала бути суперником росіян) автоматично виходить у фінал плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. У фіналі відбору Польща зіграє проти переможниці матчу між Швецією та Чехією.

Після повномасштабного вторгнення Росії в України усі ймовірні суперники росіян у плей-оф відбору на ЧС-2022 відмовилися грати проти цієї збірної. Спершу це зробила Польща, тоді до неї приєдналися Швеція та Чехія.

Нагадаємо, що ФІФА також перенесла матч півфіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 з футболу між збірними України та Шотландії.

До слова, український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року. Контракт розірвано за півроку до його закінчення. А відомий український біатлоніст Дмитро Підручний після початку війни, що розв'язала Росією проти України, пішов служити в Національну гвардію. Зараз він служить у військовій частині у Тернополі.