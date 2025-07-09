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Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Українці працюватимуть на гру «Діфферданж» (Люксембург) – «Дріта» (Косово)

Головним арбітром гри «Діфферданж» (Люксембург) – «Дріта» (Косово) виступить Віктор Копієвський

На матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026 «Діфферданж» (Люксембург) – «Дріта» (Косово), який відбудеться 15 липня, працюватиме українська суддівська бригада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Головним арбітром гри виступить Віктор Копієвський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький.

Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Панчишин. За роботу системи ВАА відповідатимуть Олексій Деревінський та Олександр Шандор.

Нагадаємо, дев'ять російських футбольних арбітрів підозрюються в отриманні хабарів за вплив на результати матчів.

Як повідомляє російський інсайдер Іван Карпов, серед підозрюваних перебувають судді Максим Перезва та Богдан Головко, які фігурували у справі про підкуп клубом «Торпедо» футбольних арбітрів.

Варто зазначити, що арбітра Головка було затримано російською поліцією за вплив на результат матчу Першої ліги.

До слова, «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Клубний чемпіонат світу-2025. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

У фіналі «Челсі» зустрінеться з переможцем матчу «Реал» – ПСЖ. Другий півфінал відбудеться в середу, 9 липня, о 22:00.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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