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    Україна може зустрітися з Росією у відборі на чемпіона світу з баскетболу

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    Збірні України та Росії можуть перетнутися на груповому етапі - Україна може зустрітися з Росією у відборі на чемпіона світу з баскетболу
    Збірні України та Росії можуть перетнутися на груповому етапі
    Фото з відритих джерел

    Наша команда, ймовірно, опиниться в одній групі з росіянами на другому етапі кваліфікації

    Чоловіча національна збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів першого групового раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2023 року. Команда Айнарса Багатскіса, яка увійшла в групу G, зіграє в рамках трьох ігрових вікон. До другого групового етапу кваліфікації виходять по три команди з групи, які формують чотири квартети по шість команд. На другому етапі один проти одного зіграють команди, які не перетиналися на першому етапі.

    Таким чином, три найкращі команди з групи G, в якій виступає збірна України, на другому етапі утворюють групу L з трьома найкращими командами квартету H, в якому виступають збірні Нідерландів, Ісландії, Росії та Італії.

    Отже, баскетбольні збірні України та Росії можуть перетнутися на другому груповому етапі чемпіонаті світу в 2023 році.

    Раніше збірна України дізналася суперників у відборі чемпіонату світу з баскетболу.

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    Теги: чемпіонат світу баскетбол
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    Україна може зустрітися з Росією у відборі на чемпіона світу з баскетболу