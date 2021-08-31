Україна може зустрітися з Росією у відборі на чемпіона світу з баскетболу

Збірні України та Росії можуть перетнутися на груповому етапі

Наша команда, ймовірно, опиниться в одній групі з росіянами на другому етапі кваліфікації

Чоловіча національна збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів першого групового раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2023 року. Команда Айнарса Багатскіса, яка увійшла в групу G, зіграє в рамках трьох ігрових вікон. До другого групового етапу кваліфікації виходять по три команди з групи, які формують чотири квартети по шість команд. На другому етапі один проти одного зіграють команди, які не перетиналися на першому етапі.

Таким чином, три найкращі команди з групи G, в якій виступає збірна України, на другому етапі утворюють групу L з трьома найкращими командами квартету H, в якому виступають збірні Нідерландів, Ісландії, Росії та Італії.

Отже, баскетбольні збірні України та Росії можуть перетнутися на другому груповому етапі чемпіонаті світу в 2023 році.

Раніше збірна України дізналася суперників у відборі чемпіонату світу з баскетболу.