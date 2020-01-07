Найкращий тренер сучасності сказав, які клуби не очолить за жодних обставин



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Хосеп Ґвардіола зробив собі ім'я як гравець і тренер у лоні заклятих ворогів мадридського «Реала» - «Барселоні» Eurosport

Хосеп Ґвардіола має принципи

Наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Ґвардіола розповів, які клуби ніколи б не зміг очолити.

«Якщо у мене не буде жодних пропозицій, я полечу на Мальдіви. Можливо, не на Мальдіви, так як там немає полів для гольфу, але після того, як я тренував «Манчестер Сіті», не буду тренувати «Манчестер Юнайтед». І ніколи не буду наставником мадридського «Реала». Безумовно ні», - наводить слова Ґвардіоли ВВС.

Раніше Хосеп Ґвардіола міг очолити «Манчестер Юнайтед» після відходу сера Алекса Фергюсона в 2013 році, але вважав за краще працювати з мюнхенською «Баварією».

Матч Кубка англійської ліги «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сіті» відбудеться сьогодні, 7 січня. Зустріч зіграють на стадіоні «Олд Траффорд». Початок - о 22:00 за київським часом.