Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)



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Завдяки Валерієві Лобановському київське «Динамо» отримало міжнародне визнання ФК «Динамо»

Сьогодні Лобановському мало виповнитися 82

Сьогодні, 6 січня, мало виповнитися 82 роки видатному українському футбольному тренерові Валерієві Лобановському.

Традиційно до цієї дати причетні до київського «Динамо» люди, його легендарні футболісти, ті, хто колись грав і тренувався з Валерієм Васильовичем, поклали квіти до пам’ятника тренерові поруч зі стадіоном, названим на його честь, а також до могили на Байковому цвинтарі. Зі знаними спортсменами згадувала батька і його донька Світлана Лобановська.

Серед тих, хто сьогодні пом’янув футбольного Маестро, були представники нинішнього тренерського штабу «Динамо» - Олексій Михайличенко, Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов. Поряд із ними – Андрій Біба і Володимир Мунтян, які пограли з Лобановським в одній команді ще як гравці.

Лобановський очолював київське «Динамо» з деякими перервами з 1972-го по 2002 роки. За цей час клуб виграв вісім титулів чемпіона СССР, шість кубків Союзу, шість чемпіонатів і чотири кубки України. Також «Динамо» Лобановського здобуло два Кубки кубків і Суперкубок УЄФА, а збірна СССР у 1988 році виграла срібло чемпіонату Європи.

Лобановського не стало 13 травня 2002 року.