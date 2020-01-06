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    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)

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    Завдяки Валерієві Лобановському київське&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; отримало міжнародне визнання - Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Завдяки Валерієві Лобановському київське «Динамо» отримало міжнародне визнання
    ФК «Динамо»

    Сьогодні Лобановському мало виповнитися 82

    Сьогодні, 6 січня, мало виповнитися 82 роки видатному українському футбольному тренерові Валерієві Лобановському.

    Традиційно до цієї дати причетні до київського «Динамо» люди, його легендарні футболісти, ті, хто колись грав і тренувався з Валерієм Васильовичем, поклали квіти до пам’ятника тренерові поруч зі стадіоном, названим на його честь, а також до могили на Байковому цвинтарі. Зі знаними спортсменами згадувала батька і його донька Світлана Лобановська.

    Серед тих, хто сьогодні пом’янув футбольного Маестро, були представники нинішнього тренерського штабу «Динамо» - Олексій Михайличенко, Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов. Поряд із ними – Андрій Біба і Володимир Мунтян, які пограли з Лобановським в одній команді ще як гравці.

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    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    Динамівські легенди згадали Лобановського в день його народження квітами на могилі (фото)
    ФК «Динамо»

    Лобановський очолював київське «Динамо» з деякими перервами з 1972-го по 2002 роки. За цей час клуб виграв вісім титулів чемпіона СССР, шість кубків Союзу, шість чемпіонатів і чотири кубки України. Також «Динамо» Лобановського здобуло два Кубки кубків і Суперкубок УЄФА, а збірна СССР у 1988 році виграла срібло чемпіонату Європи.

    Лобановського не стало 13 травня 2002 року.

     Читайте також: «Мабуть, найвидатніший тренер в історії». Чемпіон Європи-1992 побував на могилах Лобановського, Гусіна і Чанова (відео)
    ФК «Динамо» Валерій Лобановський Олексій Михайличенко Вадим Євтушенко Михайло Михайлов Андрій Біба Володимир Мунтян
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