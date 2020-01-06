Французська футболістка загубила нагороду ФІФА The Best і шукає її через соцмережі



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Венді Ренар забула валізу зі своїми нагородами у потязі

Неприємна історія трапилася - футболісткою «Ліона» і збірної Франції Венді Ренар. По дорозі з Парижа до Ліона дівчина забула свою валізу з речами і нагородами у вагоні. Пізніше багаж повернули, але нагороди «The Best», яку Венді отримала як член символічної збірної ФІФА 2019 року, ньому не було.

Бідою футболістка поділилася зі своїми підписками у соцмережах, та попросила повідомити їй, якщо хтось знає про долю трофея.

Спортсменка звертається до людей у Twitter

У 2019 році 29-річна Венді Ренар у складі «Ліона» виграла жіночу Лігу чемпіонів. А зі збірною Франції дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу, де її команда поступилася майбутнім чемпіонкам - американкам.

Нагадаємо, найкращою футболісткою світу за версією ФІФА стала півзахисниця збірної США Меган Рапіно, а футболістом - Ліонель Мессі.