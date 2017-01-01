Генерал СБУ порадив «Шахтарю» стати патріотами або їхати грати у терористичний футбол

Василь Вовк вважає, що неможливо бути напівпатріотом на вільній мирній території України

Якщо донецький «Шахтар» не хоче приймати правила гри, які є в Україні, то клуб може їхати у так звану «ДНР» і грати там у «сепаратистський терористичний футбол». Про це у коментарі «ЧП.INFO» заявив генерал резерву Служби безпеки України та президент вінницького футбольного клубу «Нива-В»



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Василь Вовк

Василь Вовк вважає, що неможливо бути напівпатріотом на вільній мирній території України

Якщо донецький «Шахтар» не хоче приймати правила гри, які є в Україні, то клуб може їхати у так звану «ДНР» і грати там у «сепаратистський терористичний футбол».

Про це у коментарі «ЧП.INFO» заявив генерал резерву Служби безпеки України та президент вінницького футбольного клубу «Нива-В» Василь Вовк.

«Не буду розглядати конкретні факти, тому що їх багато, і вони різносторонні, різнопланові. Наприклад, відмова пана Ракицького співати гімн України, але це – кваліфікований футболіст, і він із задоволенням грає за збірну країни», - сказав він.

«Я розумію футболістів, адміністрацію, всіх, хто працює у структурі ФК «Шахтар». У них багато рідних і близьких друзів залишилися на окупованій території. Там проживають, працюють. У тому числі, деякі на структури, пов’язані з терористичною організацією», - додав Вовк.

Але, за словами генерала СБУ, наразі йде війна, і потрібно вибирати, бо неможливо були наполовину патріотом, наполовину сепаратистом.

«Якщо ви вже граєте в Україні, на вільній мирній відносно території, то, будь ласка, приймайте правила гри, які є в Україні, навіть якщо вони виписані не зовсім вдало, тактовно. А якщо ні – немає питань, є правила переходу на ту сторону. Будь ласка, їдьте туди, грайте там у сепаратистський терористичний футбол. Неможливо бути напівпатріотом», - підсумував він.

Нагадаємо, скандал навколо ФК «Шахтар» розгорівся після того, як клуб заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

Після цього націоналісти у Харкові, про яких і сказав П’ятов, провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».

Тепер же головного тренера збірної України Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати Ракицького та П’ятова у команду.

Додамо, що гравці «Шахтаря» таки одягли футболки з написом «Пишаємось» і знаком Збройних сил України.