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    ФФУ попросила «Шахтар» і ще 3 клуби вийти на матчі у спеціальних футболках на підтримку воїнів АТО

    ФФУ звернулася з листом до українських футбольних клубів
    Федерація футболу України звернулась з листом до клубів-господарів чвертьфінальних матчів Кубка України, які відбудуться 29 листопада. «Як відомо, 6 грудня 2017 року в Україні відзначається День Збройних Сил України – святковий день на честь ЗСУ. Напередодні свята під егідою Федерації футболу України відбудуться матчі 1/4 фіналу
    • Вчора, 12:47
    • Розсилка

    ФФУ звернулася з листом до українських футбольних клубів

    Федерація футболу України звернулась з листом до клубів-господарів чвертьфінальних матчів Кубка України, які відбудуться 29 листопада.

    «Як відомо, 6 грудня 2017 року в Україні відзначається День Збройних Сил України – святковий день на честь ЗСУ.

    Напередодні свята під егідою Федерації футболу України відбудуться матчі 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з футболу сезону 2017/18 років.

    У зв'язку з чим Федерація футболу України спільно з Благодійним фондом «Розвиток футболу України» ініціюють проведення акції з підтримки військовослужбовців Збройних сил України, які захищають Україну в зоні АТО «Пишаємось, Вітаємо» та звертаємось до вас з проханням сприяти в її реалізації.

    Зміст акції полягає в тому, що діти військовослужбовців ЗСУ вашого регіону, які захищають Україну в зоні АТО, мають взяти участь в церемонії виведення гравців матчу 1/4 фіналу розіграшу Кубка України у спеціальних футболках з відповідним написом.

    У свою чергу, гравці, з якими діти будуть виходити на футбольне поле, подарують дітям футбольні м'ячі», – йдеться у листі ФФУ за підписом першого віце-президента Вадима Костюченка на адресу «Шахтаря», «Десни», ФК «Львів» та «Ворскли».

    Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

    Джерело: Футбол 24

    АТО НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗСУ діти Кубок України ФФУ «Шахтар»
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