ФФУ звернулася з листом до українських футбольних клубів

Федерація футболу України звернулась з листом до клубів-господарів чвертьфінальних матчів Кубка України, які відбудуться 29 листопада. «Як відомо, 6 грудня 2017 року в Україні відзначається День Збройних Сил України – святковий день на честь ЗСУ. Напередодні свята під егідою Федерації футболу України відбудуться матчі 1/4 фіналу



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ФФУ звернулася з листом до українських футбольних клубів

Федерація футболу України звернулась з листом до клубів-господарів чвертьфінальних матчів Кубка України, які відбудуться 29 листопада.

«Як відомо, 6 грудня 2017 року в Україні відзначається День Збройних Сил України – святковий день на честь ЗСУ.

Напередодні свята під егідою Федерації футболу України відбудуться матчі 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з футболу сезону 2017/18 років.

У зв'язку з чим Федерація футболу України спільно з Благодійним фондом «Розвиток футболу України» ініціюють проведення акції з підтримки військовослужбовців Збройних сил України, які захищають Україну в зоні АТО «Пишаємось, Вітаємо» та звертаємось до вас з проханням сприяти в її реалізації.

Зміст акції полягає в тому, що діти військовослужбовців ЗСУ вашого регіону, які захищають Україну в зоні АТО, мають взяти участь в церемонії виведення гравців матчу 1/4 фіналу розіграшу Кубка України у спеціальних футболках з відповідним написом.

У свою чергу, гравці, з якими діти будуть виходити на футбольне поле, подарують дітям футбольні м'ячі», – йдеться у листі ФФУ за підписом першого віце-президента Вадима Костюченка на адресу «Шахтаря», «Десни», ФК «Львів» та «Ворскли».

Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

Джерело: Футбол 24