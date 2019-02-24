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    Гол українського оборонця приніс «Краковії» перемогу в польській Екстраклясі (відео)

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    Олексій Дитятьєв опинився в потрібний момент у потрібному місці - Гол українського оборонця приніс «Краковії» перемогу в польській Екстраклясі (відео)
    Олексій Дитятьєв опинився в потрібний момент у потрібному місці
    Krakiv.pl

    Олексій Дитятьєв виявився найрозторопнішим після подачі кутового

    23-й тур польської Екстракляси з футболу завершувала зустріч «Краковії» з «Яґеллонією».

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    Долю цього поєдинку вирішив єдиний м'яч, який забив на 48-й хвилині після подачі кутового український центральний оборонець «Краковії» Олексій Дитятьєв, котрий в Україні виступав за «Олімпік», «Ворсклу» і «Карпати».

    Дитятьєв відіграв весь матч. Як і вихованець волинського футболу, капітан «Яґеллонії» Тарас Романчук, котрий на минулому тижні договорився до того, що сказав, що його сім'ю «замучив Бандера».

    «Краковія» після цієї перемоги набрала 36 очок і вийшла на сьоме місце. У «Яґеллонії» залишилося 39 пунктів. Вона наразі третя.

    Нагадаємо, що в центральному поєдинку 23-го туру Екстракляси «Лех» українця Володимира Костевича переміг «Леґію».

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