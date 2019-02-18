Футболіст польської «Яґеллонії» Романчук: «Моя сім'я теж була замучена Бандерою»



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Капітан польської «Яґеллонії» Тарас Романчук продовжує боляче переживати слова свого візаві з плоцької «вісли» Домініка Фкрмана, котрий під час матчу команд у 22-му турі польської Екстракляси начебто назвав Тараса «фарбованим лисом» і «бандерівцем».

«Мені було важко контролювати емоції, - сказав Романчук у коментарі Wprost. - Моя сім'я теж була замучена Бандерою, а він мені таке говорить. Це неповага. Не знаю, чи подам я йому ще коли-небудь руку».

27-річний Тарас Романчук є вихованцем клубу рідного міста «Ковель», за який до 2010 року виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі. Після цього гравець три роки грав у футзал за ковельський «Аперкот».

У 2013 році перейшов до польської «Легіоновії», звідки за сезон потрапив до свого нинішнього клубу - «Яґеллонії».

Разом з «Яґеллонією» Романчук у 2017 році став віце-чемпіоном Польщі, а у 2015 році вигравав бронзові медалі Екстракляси.

У лютому 2018 року Тарас Романчук отримав польське громадянство. А вже у березні екс-українець вперше був викликаний до збірної Польщі на товариські матчі з Ніґерією та Південною Кореєю.

Зауважимо, що раніше в одному з перших після переходу в познанський «Лех» інтерв'ю фразу «Nie jestem banderowcem!», розтиражовану згодом польськими ЗМІ, промовив екс-оборонець львівських «Карпат» Володимир Костевич.