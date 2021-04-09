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    Голий молодик на матчі Ліги Європи 14 годин ховався під брезентом

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    Фанат 14 годин провів під брезентом - Голий молодик на матчі Ліги Європи 14 годин ховався під брезентом
    Фанат 14 годин провів під брезентом
    Фото з відкритих джерел

    Іспанська поліція з’ясувала, як на матч без глядачів потрапив дивний уболівальник

    З’ясувалося, звідки взявся голий уболівальник на футбольному полі у матчі Ліги Європи між іспанською «Гранадою» і англійським «Манчестер Юнайтед» (0:2). Про це повідомили в місцевій поліції.

    «Він дістався до стадіону о 7 годині ранку, пройшовши периметр безпеки, розташований між стадіоном і сусіднім будинком, а потім провів наступні 14 годин, сховавшись під брезентом, щоб його не бачили. Звідти він і вибіг на поле», – наводить Goal.com заяву місцевої поліції.

    Крім того, повідомляється, що чоловіка звати Ольмо Гарсія, він вже давно відомий місцевим жителям як «оголений гранадський людина» через його пристрасті до прогулянок в громадських місцях без одягу.

    Гарсія вибіг на поле на сьомій хвилині матчу. Гра була ненадовго перервана. Чоловік впав і почав перекочуватися по полю, поки не вибігли поліцейські і не вивели його.

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      Теги: Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед
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