Голий молодик на матчі Ліги Європи 14 годин ховався під брезентом

Іспанська поліція з’ясувала, як на матч без глядачів потрапив дивний уболівальник

З’ясувалося, звідки взявся голий уболівальник на футбольному полі у матчі Ліги Європи між іспанською «Гранадою» і англійським «Манчестер Юнайтед» (0:2). Про це повідомили в місцевій поліції.

«Він дістався до стадіону о 7 годині ранку, пройшовши периметр безпеки, розташований між стадіоном і сусіднім будинком, а потім провів наступні 14 годин, сховавшись під брезентом, щоб його не бачили. Звідти він і вибіг на поле», – наводить Goal.com заяву місцевої поліції.

Крім того, повідомляється, що чоловіка звати Ольмо Гарсія, він вже давно відомий місцевим жителям як «оголений гранадський людина» через його пристрасті до прогулянок в громадських місцях без одягу.

Гарсія вибіг на поле на сьомій хвилині матчу. Гра була ненадовго перервана. Чоловік впав і почав перекочуватися по полю, поки не вибігли поліцейські і не вивели його.



