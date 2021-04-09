«Аякс» через незабитий пенальті поступився «Ромі» в Лізі Європи

Чемпіон Нідерландів вів у рахунку, але не втримав перевагу

Кусатиме лікті амстердамський «Аякс», коли згадуватиме першу гру 1/4 фіналу Ліги Європи проти «Роми». Клуб з Нідерландів вів у рахунку, потів заробив пенальті, який не реалізував, і був покараний у двох контратаках гостей.

Господарі володіли просто шаленою територіальною перевагою. М’яч у «Аякса» знаходився 64% ігрового часу. При цьому амстердамці завдали вдвічі більше ударів 15 проти 7, змусили воротаря гостей зробити 8 сейвів, але забили лише одного разу. Під завісу першого тайму «Аяксу» вдалася чудова атака. Вони розкачали захист гостей, а коли Тадіч віддав на Классена, то останньому залишалося лише влучити у ворота.

По перерві Душан Тадіч пробивав пенальті, але нестільки невдало, що воротар Лопес зумів витягнути м’яча з кута воріт.

На цьому негаразди в грі «Аякса» не закінчилися. За кілька хвилин грубої помилки припустився голкіпер Схерпен не зумів відбити удар від Пеллегріні прямо по центру воріт. А в кінцівці перемогу «Ромі» приніс Ібаньєс – 1:2.

В інших матчах «Манчестер Юнайтед» взяв у гостях гору над «Гранадою» (0:2), загребське «Динамо» поступилося «Вільярреалу» (0:1), а лондонський «Арсенал» не зміг переграти вдома празьку «Славію» (1:1).

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень.