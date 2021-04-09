Голий вболівальник без маски перервав матч Ліги Європи

Гру «Гранада» - «Манчестер Юнайтед» зупинили через вихід на поле любителя слави

Під час чвертьфінального матчу Ліги Європи між «Гранадою» і «Манчестер Юнайтед» на поле прорвався голий уболівальник.

Гра на стадіоні «Нуево Лос Карменес» проходида без глядачів, але чоловіка це не зупинило. Він вибіг на газон і навіть встиг потрапити в кадр трансляції, після чого співробітники поліції оперативно вивели його з поля.

Гру, поки ловили бородатого вболівальника, на недовгий час зупинили. Як він потрапив на стадіон не повідомляється. Не виключено, що він є одним зі співробітників арени.

Матч завершився перемогою гостей - 0:2. У півфіналі переможець протистояння «Гранада» - «Манчестер Юнайтед» зіграє з переможцем пари «Аякс» - «Рома».

Відповідь чвертьфіналу відбудуться 15 квітня.



