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    Голий вболівальник без маски перервав матч Ліги Європи

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    Вболівальник прорвався на поле без захисної маски - Голий вболівальник без маски перервав матч Ліги Європи
    Вболівальник прорвався на поле без захисної маски
    Фото з відкритих джерел

    Гру «Гранада» - «Манчестер Юнайтед» зупинили через вихід на поле любителя слави

    Під час чвертьфінального матчу Ліги Європи між «Гранадою» і «Манчестер Юнайтед» на поле прорвався голий уболівальник.

    Гра на стадіоні «Нуево Лос Карменес» проходида без глядачів, але чоловіка це не зупинило. Він вибіг на газон і навіть встиг потрапити в кадр трансляції, після чого співробітники поліції оперативно вивели його з поля.

    Гру, поки ловили бородатого вболівальника, на недовгий час зупинили. Як він потрапив на стадіон не повідомляється. Не виключено, що він є одним зі співробітників арени.

    Матч завершився перемогою гостей - 0:2. У півфіналі переможець протистояння «Гранада» - «Манчестер Юнайтед» зіграє з переможцем пари «Аякс» - «Рома».

    Відповідь чвертьфіналу відбудуться 15 квітня.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
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