Луческу після поразки дав обіцянку вболівальникам «Динамо»

В наступному сезоні гра столичної команди стане інакшою

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського «Вільярреала» (0:2) і підбив підсумки виступу киян у єврокубках.

«Вільярреал» контролював гру, адже ця команда має більше досвіду. У наших суперників є футболісти, які вже більше восьми років виступають у європейських турнірах найвищого рівня. Ми ж маємо у своєму розпорядженні молодих гравців, у яких немає великого досвіду участі в єврокубках. Але цей досвід вони зараз заробляють, – наводить слова Луческу офіційний сайт клубу. – «Вільярреал» грав краще та забив швидкий гол – Жерар Морено знову показав свій клас. У нас Родрігес намагався зачепитися за м'яч в атаці, але йому було складно це зробити. Навіть попри те, що ми не вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи, я бачу тут і позитивні моменти. Цього року у нас не вийшло, а в наступному буде інакше.

У «Динамо» дуже молоді виконавці, деяким усього 18-20 років. Вони лише вчаться грати на такому високому рівні. Вони показали конструктивну гру, але нам не вистачало сміливості в атаках і доведенні їх до кінця. Не можу сказати, що я залишився задоволений результатом. Але «Вільярреал» однозначно грав краще, тому результат закономірний».

Припинив боротьбу в турнірі і «Шахтар», який поступився «Ромі».