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    Усі результати чвертьфіналів Ліги Європи

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    &laquo;Вільярреал&raquo; продовжує переможну ходу - Усі результати чвертьфіналів Ліги Європи
    «Вільярреал» продовжує переможну ходу
    Фото УЄФА

    Колишні суперники «Динамо» й «Шахтаря» перші матчі двобоїв виграли

    Продовжують переможну ходу колишні суперники українських клубів у плей-оф Ліги Європи. «Вільярреал», який взяв гору над київським «Динамо», у чвертьфіналі турніру здолав на виїзді загребське «Динамо». А італійська «Рома», яка вибила донецький «Шахтар», несподівано здолала «Аякс» на його полі.

    Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі

    «Гранада» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 0:2 (Решфорд, 31, Бруну Фернандеш, 90, з пенальті).

    На 6-й хвилині зустрічі на поле стадіону «Лос-Карменес» вибіг абсолютно голий чоловік.

    «Аякс» (Нідерланди) – «Рома» (Італія) – 1:2 (Классен, 39 – Пеллегріні, 57, Ібаньєс, 87). На 53-й хвилині Тадич ( «Аякс») не реалізував пенальті.

    Перервалася серія «Аякса», який не може зняти «прокляття» домашніх зустрічей з італійськими клубами майже два десятиліття.

    «Арсенал» (Англія) – «Славія» (Чехія) – 1:1 (Пепе, 86 – Голешов, 90+4).

    Чемпіон Чехії раніше вибив з турніру британські «Лестер» і «Рейнджерс». В Празі, де відбудеться гра-відповідь, в нинішньому єврокубковому сезоні «Славія» нікому не поступилася.

    «Динамо» (Хорватія) – «Вільярреал» (Іспанія) – 0:1 (Морено, 44, з пенальті).

    Потопити «Жовту субмарину» хорватському гранду, головного тренера якого Зорана Маміча посадили в тюрму, виявилося не під силу.

    Наступні матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 15 квітня.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
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