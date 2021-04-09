Усі результати чвертьфіналів Ліги Європи

Колишні суперники «Динамо» й «Шахтаря» перші матчі двобоїв виграли

Продовжують переможну ходу колишні суперники українських клубів у плей-оф Ліги Європи. «Вільярреал», який взяв гору над київським «Динамо», у чвертьфіналі турніру здолав на виїзді загребське «Динамо». А італійська «Рома», яка вибила донецький «Шахтар», несподівано здолала «Аякс» на його полі.

Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі

«Гранада» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 0:2 (Решфорд, 31, Бруну Фернандеш, 90, з пенальті).

На 6-й хвилині зустрічі на поле стадіону «Лос-Карменес» вибіг абсолютно голий чоловік.

«Аякс» (Нідерланди) – «Рома» (Італія) – 1:2 (Классен, 39 – Пеллегріні, 57, Ібаньєс, 87). На 53-й хвилині Тадич ( «Аякс») не реалізував пенальті.

Перервалася серія «Аякса», який не може зняти «прокляття» домашніх зустрічей з італійськими клубами майже два десятиліття.

«Арсенал» (Англія) – «Славія» (Чехія) – 1:1 (Пепе, 86 – Голешов, 90+4).

Чемпіон Чехії раніше вибив з турніру британські «Лестер» і «Рейнджерс». В Празі, де відбудеться гра-відповідь, в нинішньому єврокубковому сезоні «Славія» нікому не поступилася.

«Динамо» (Хорватія) – «Вільярреал» (Іспанія) – 0:1 (Морено, 44, з пенальті).

Потопити «Жовту субмарину» хорватському гранду, головного тренера якого Зорана Маміча посадили в тюрму, виявилося не під силу.

Наступні матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 15 квітня.