Паралімпіада-2026. Анонс п'ятого змагального дня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Паралімпіада-2026. Анонс п'ятого змагального дня
Людмила Ляшенко ще не має у своїй кар'єрі медалей Паралімпіад у паралижних перегонах
фото: Caledonia Nordic

11 березня українські спортсмени виступлять лише в паралижних перегонах

У середу, 11 березня 2026 року, пройде п'ятий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Під час цього змагального дня основна увага буде прикута до подій у першій половині дня, адже саме вона зібрала всі медальні події, які пройдуть у паралижних перегонах. Проте буде за чим постежити і ввечері, адже відбудуться поєдинки з керлінгу на кріслах колісних, зокрема – і перші медальні матчі. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділені ті дисципліни, де бере участь Україна.  

Розклад п'ятого дня Паралімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
11 березня
9:05 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Латвія – Норвегія
9:05 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. США – Південна Корея
9:05 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Швеція – Словаччина
9:05 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Велика Британія – Китай
9:45 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальні перегони. Жінки, клас сидячи. Фінал
10:10 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальні перегони. Чоловіки, клас сидячи. Фінал
11:05 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальні перегони. Жінки, клас стоячи. Фінал
11:35 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальні перегони. Чоловіки, клас стоячи. Фінал
12:25 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальні перегони. Жінки, спортсмени з ураженням зору. Фінал
12:55 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальні перегони. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору. Фінал
14:35 Керлінг на кріслах колісних 🥇 Змішані двійки. Золотий матч. Китай – Південна Корея
14:35 Керлінг на кріслах колісних 🥉 Змішані двійки. Півфінал. Латвія – США
20:05 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Італія – Швеція
20:05 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Словаччина – Канада
20:05 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Латвія – Велика Британія

Виступ українців 11 березня

У п'ятий змагальний день Україна буде представлена лише в паралижних перегонах. Після не зовсім вдалого виступу в спринтерських дисциплінах, де синьо-жовті не здобули жодної медалі, спортсмени намагатимуться виправитися на довгій дистанції у 10 кілометрів. По сезону на п'єдестали Кубка світу піднімалася Людмила Ляшенко (клас стоячи), яка ставала двічі третьою, тому саме вона буде найбільшою надією 11 березня. 

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Теги: паралімпійські ігри лижний спорт керлінг

