Паралімпіада-2026. Анонс п'ятого змагального дня

Людмила Ляшенко ще не має у своїй кар'єрі медалей Паралімпіад у паралижних перегонах

11 березня українські спортсмени виступлять лише в паралижних перегонах

У середу, 11 березня 2026 року, пройде п'ятий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Під час цього змагального дня основна увага буде прикута до подій у першій половині дня, адже саме вона зібрала всі медальні події, які пройдуть у паралижних перегонах. Проте буде за чим постежити і ввечері, адже відбудуться поєдинки з керлінгу на кріслах колісних, зокрема – і перші медальні матчі.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділені ті дисципліни, де бере участь Україна.

Розклад п'ятого дня Паралімпійських ігор 2026