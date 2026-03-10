Головна Спорт Новини
«Барселона» розгляне продаж віцекапітана команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Барселона» розгляне продаж віцекапітана команди
Рональд Араухо зацікавив команди з провідних ліг
фото: Reuters

Лідер чемпіонату Іспанії запланував перебудову лінії оборони

Оборонець Рональд Араухо може піти з іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Nacional.

Гранд Ла Ліги продасть уругвайця в разі остаточного рішення менеджменту на користь великих кадрових змін. «Барса» нібито відпустить Араухо за 30 млн євро. Інтерес до нього проявляють провідні клуби Європи (ПСЖ, «Інтер», «Ліверпуль», «Баварія», «Ньюкасл»).

Контракт оборонця з «Барселоною» розрахований до літа 2031 року. Араухо проводить сьомий сезон у першій команді каталонців. Раніше він виступав на батьківщині за «Бостон Рівер» і «Рентістас» із Монтевідео.

У нинішній кампанії Араухо провів 26 поєдинків у всіх турнірах. Він записав до свого активу три забиті м'ячі. У грудні уругваєць взяв позапланову відпустку через психологічні проблеми.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

До слова, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Він став найрезультативнішим футболістом у віці 19 років в історії чемпіонату за сезон. На цей момент до свого активу вінгер записав 13 голів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона

