Паралімпіада-2026. Результати українців у четвертий змагальний день

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Паралімпіада-2026. Результати українців у четвертий змагальний день
Олександру Алексику забракло однієї секунди до п'єдесталу Паралімпійських ігор 2026
фото: Reuters

Україна лишилася без медалей другий день поспіль

10 березня 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Ненайкращі попередні забіги

У лижних перегонах українці стартували у п’яти спринтерських дисциплінах у різних функціональних класах. Однак попередні забіги склалися для команди не надто вдало. Більшість спортсменів завершили виступи ще на стадії кваліфікації або півфіналів, не зумівши пробитися до вирішальних заїздів.

Зокрема, у півфіналах свою боротьбу припинили:

  • на шостому місці – Дмитро Суярко (клас спортсменів з ураженням зору, гайд – Олександр Ніконович)
  • на сьомому місці – Тарас Радь (клас сидячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи)
  • на восьмому місці – Григорій Шимко (клас сидячи), Оксана Шишкова (клас спортсменів з ураженням зору, гайд – Артем Казарян)
  • на десятому місці - Ірина Буй (клас стоячи)
  • на одинадцятому місці - Серафим Драгун (клас стоячи)
  • на дванадцятому місці - Василь Ковальчук , Олександра Кононова (клас стоячи, не стартувала)

На стадії кваліфікації зупинилися Романа Лобашева (клас спортсменів з ураженням зору, гайд – Анастасія Шабалдіна), яка стала дев'ятою, Ігор Ковальчук (клас спортсменів з ураженням зору, гайд – Андрій Доценко), який посів десяте місце та Григорій Вовчинський (клас стоячи), який у підсумковій класифікації став вісімнадцятим. 

Попри це, двом представникам України все ж вдалося пройти далі: до фіналу у класі спортсменів, які виступають сидячи, пробилися Олександр Алексик та Павло Баль. Саме вони представляли Україну в єдиному фіналі дня в лижних перегонах.

Єдиний шанс на медаль

У вирішальному заїзді боротьба за медалі тривала до останніх метрів дистанції. Павло Баль більшу частину гонки тримався поруч із групою лідерів і певний час навіть претендував на призову позицію. Але на фінішній прямій суперники змогли додати в швидкості й випередили українців. У підсумку Олександр Алексик фінішував четвертим, зупинившись у кроці від подіуму, тоді як Павло Баль посів п’яте місце.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 березня 2026 року, пройшов четвертий день Паралімпіади-2026. Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно дванадцять комплектів нагород у двох різних видах спорту – парагірськолижному спорті та паралижних перегонах. 

