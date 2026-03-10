Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 10 березня

Українській команді не вдалося здобути нагороди в спринтах у паралижних перегонах

У вівторок, 10 березня 2026 року, пройшов четвертий день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно дванадцять комплектів нагород у двох видах спорту – парагірськолижному спорті та паралижних перегонах.

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не здобула нагород в Італії.

Усі медалісти 10 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Парагірськолижний спорт Альпійська комбінація. Жінки, спортсмени з ураженням зору Вероніка Айгнер (Австрія) К'яра Маццель (Італія) Еліна Штари (Австрія) Парагірськолижний спорт Альпійська комбінація. Жінки, клас стоячи Ебба Ааршу (Швеція) Орелі Рішар (Франція) Веньцзінь Чжу (Китай) Парагірськолижний спорт Альпійська комбінація. Жінки, клас сидячи Одрі Паскуаль Секо (Іспанія) Анна-Лена Форстер (Німеччина) Сітон Лю (Китай) Парагірськолижний спорт Альпійська комбінація. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору Джакомо Бертаньйолі (Італія) Ніл Сімпсон (Велика Британія) Йоганнес Айгнер (Австрія) Парагірськолижний спорт Альпійська комбінація. Чоловіки, клас стоячи Артур Боше (Франція) Федеріко Пелідзарі (Італія) Томас Грошар (Австрія) Парагірськолижний спорт Альпійська комбінація. Чоловіки, клас сидячи Єрун Кампшрейр (Нідерланди) Рене де Сільвестро (Італія) Нільс де Ланген (Нідерланди) Паралижні перегони Спринт. Жінки, клас сидячи Оксана Мастерс (США) Юнджі Кім (Південна Корея) Шию Ван (Китай) Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, клас сидячи Цзису Лю (Китай) Крістіан Вестемаєр Рібера (Бразилія) Єрбол Хамітов (Казахстан) Паралижні перегони Спринт. Жінки, клас стоячи Вільде Нільсен (Норвегія) Сідні Петерсон (США) Наталі Вілкі (Канада) Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, клас стоячи Роман Свириденко (Білорусь) Себастьян Марбургер (Німеччина) Бенжамін Дав'є (Франція) Паралижні перегони Спринт. Жінки, спортсмени з ураженням зору Анастасія Багіян (Росія) Лінн Казмаєр (Німеччина) Цзихон Конг (Китай) Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору Джейк Адікофф (США) Шуань Ю (Китай) Зебастіан Модін (Швеція) Підсумки медальних дисциплін У парагірськолижному спорті відбулися старти в альпійській комбінації. Дві полярні перемоги здобули представники класу стоячи Ебба Ааршу та Артур Боше. Шведка була повністю недосяжною для своїх конкуренток і в супергіганті, і в слаломі, а тому на фініші виграла в них понад сім секунд. Натомість француз був лише п'ятим у швидкісній частині, поступаючись двома секундами лідерам. Але йому вдалося ідеально пройти слаломну частину, відігравши своє відставання та навіть збільшивши свою перевагу до понад однієї секунди. Також варто відзначити представника Нідерландів Єруна Кампшрейра, який другий день поспіль піднімається на найвищу сходинку п'єдесталу. У паралижних перегонах відбулися кілометрові спринти в усіх шести класах. Найбільш епічним вийшов фінал у чоловіків у класі сидячі, де всі фіналісти розмістилися у межах у 3,7 секунди, а призери мали різницю між собою лише в одну секунду. У такій боротьбі золото виборов Цзису Лю, а срібним та бронзовим призерами стали Крістіан Вестемаєр Рібера і Єрбол Хамітов, які принесли Бразилії та Казахстану перші медаль Паралімпіади-2026. Медальний залік Паралімпійських ігор 2026 Україна втратила три позиції в медальному заліку Паралімпіади фото: МОК Після четвертого змагального дня до трійки увірвалася команда США завдяки двом золотим медалям у паралижних перегонах. Піднялася на другу позицію команда Австрії, натомість Україна опустилася на п'яте місце через відсутність медалей цього змагального дня. Натомість продовжують зміцнювати свої позиції Нідерланди та Іспанія, які тепер йдуть на сьомому та восьмому місці.

Нагадаємо, що в п'ятий день Паралімпіади-2026 буде розіграно сім комплектів нагород.