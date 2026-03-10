Дискваліфікація до 2029 року. Російська тенісистка погоріла на договірних поєдинках

Росіянка Туаєва взяла участь у двох договірних матчах у 2023 та 2024 роках

Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA) відсторонило від змагань та оштрафувало російську тенісистку Алану Туаєву за порушення Тенісної антикорупційної програми (TACP). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ITIA.

Туаєва отримала дискваліфікацію терміном на три роки і дев'ять місяців. Також вона має виплатити штраф у розмірі $30 тис. ($21 тис. з яких умовно).

Туаєва визнала порушення правил ITIA. Вона взяла участь у двох договірних матчах у 2023 та 2024 роках. Спортсменка відмовилася від права додаткового слухання незалежним спеціалістом.

Дискваліфікація 26-річної Туаєвої розпочалася 19 грудня 2025 року та триватиме до 18 вересня 2029 року.

Найкращий результат у кар'єрі росіянки – 1282 місце у світовому рейтингу WTA в одиночному розряді, якого вона досягла у вересні 2025 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.