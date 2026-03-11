Все або нічого? Чим завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 10 березня

«Баварія» навіть за відсутності Гаррі Кейна на полі після першого матчу не лишила особливих шансів «Аталанті»

У вівторок, 10 березня, розпочалися матчі 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Галатасарай» – «Ліверпуль»

Стамбульський «Галатасарай» влаштував справжнє шоу в матчі проти іменитого суперника – англійського «Ліверпуля». Перед матчем уболівальники турецького клубу обіцяли перетворити арену на «стамбульський котел», і гості відчули це вже з перших хвилин поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Господарі розпочали дуже агресивно, а трибуни зустрічали кожне торкання м’яча англійцями оглушливим свистом.

На сьомій хвилині ця атмосфера призвела до швидкого голу, який у підсумку став вирішальним. Після помилки Ібрагіми Конате м’яч пішов на кутовий, і стандарт став фатальним для гостей: Віктор Осімхен виграв боротьбу в повітрі та скинув м’яч у воротарський майданчик, де Маріо Леміна головою відправив його у сітку. «Ліверпуль» мав можливість швидко відігратися, але Флоріан Вірц не реалізував вихід сам на сам. У першому таймі команда Арне Слота створювала моменти, однак реалізувати їх не вдалося.

Після перерви англійці додали в тиску. Юго Екітіке мав шанс зрівняти рахунок, намагаючись перекинути голкіпера, але м’яч пролетів над поперечиною. Господарі відповіли ще одним небезпечним моментом Осімхена, проте його гол на 63-й хвилині було скасовано через офсайд. За десять хвилин відбувся такий же «бумеранг», але в бік англійців: Конате, який до того часто помилявся, після стандарту відправив м’яч у ворота. Гравці «Ліверпуля» вже святкували гол, та арбітр Хесус Хіль Мансано звернувся до VAR і скасував взяття воріт, адже м’яч опинився у сітці після гри рукою.

У заключні хвилини «Галатасарай» зосередився на обороні, а тренер Окан Бурук освіжив склад замінами, випустивши Ілкая Гюндогана, Сашу Бое та Ерена Ельмалі. «Ліверпуль» продовжував атакувати, але врятуватися не зміг – фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу турецького клубу. Тепер доля протистояння вирішуватиметься на «Енфілді», де «червоним» доведеться відігравати відставання, щоб залишитися в боротьбі за вихід до чвертьфіналу.

«Аталанта» – «Баварія»

«Баварія» приїхала до Бергамо без своєї головної зірки в найкращій формі – Гаррі Кейна отримав травму голені та пропустив поєдинок Бундесліги, через що англійський форвард провів весь матч на лаві запасних. Проте це не завадило мюнхенцям влаштувати справжній «ураган» на полі.

Гості дуже швидко захопили ініціативу. На 12-й хвилині рахунок відкрив Йосип Станішич, який першим зорієнтувався на м’яч у штрафному майданчику та пробив низом повз Марко Карнесеккі. За десять хвилин «Баварія» подвоїла перевагу: Мікаель Олісе завдав потужного удару з-за меж штрафного й відправив м’яч у нижній кут воріт. А ще за три хвилини Серж Гнабрі скористався черговою помилкою оборони господарів і зробив рахунок 0:3. Цей перший тайм став одним з найкращих для команди за 14 років у Лізі чемпіонів.

Після перерви німці вирішили не зменшувати оберти. На 52-й хвилині Ніколя Джексон підібрав м’яч у штрафному та точно пробив у кут, далі Мікаель Олісе оформив дубль, ефектним дальнім ударом у «дев’ятку» довівши рахунок до 0:5. А на 68-й хвилині Джамал Мусіала завершив ще одну атаку мюнхенців, зробивши його «тенісним «бубликом» – 0:6.

«Аталанта» все ж змогла відповісти, але лише наприкінці зустрічі. У компенсований час Маріо Пашалич опинився першим на підборі у штрафному майданчику й пробив у нижній кут, встановивши остаточний рахунок – 1:6. Завдяки цьому німецький колектив зробив великий крок до наступного раунду, натомість італійцям треба видавати щось нереальне на виїзді задля виходу до чвертьфіналу.

«Атлетіко» – «Тоттенгем»

За подібним сценарієм до вище згаданого поєдинку розгорталася дуель і в Мадриді. Однак там справжнього кошмару зазнали не господарі, а гості поєдинку.

Рахунок було відкрито на шостій хвилині. Голкіпер лондонців Антонін Кінскі послизнувся під час винесення м’яча, чим скористався Маркос Льоренте, який підхопив м’яч і спокійно пробив у нижній кут. За кілька хвилин «Атлетіко» подвоїв перевагу: Антуан Грізманн обіграв кількох суперників і точним ударом з меж штрафного зробив рахунок 2:0. Ще за хвилину мадридці забили втретє: після чергової помилки оборони Хуліан Альварес опинився з м’ячем перед воротами та без проблем відправив його у сітку.

Після такого провального старту головний тренер «Тоттенгема» Ігор Тудор на 17-й хвилині замінив голкіпера Кінскі, для якого дебют у Лізі чемпіонів видався невдалим – замість нього вийшов Гульєльмо Вікаріо. Проте проблеми гостей на цьому не завершилися: на 22-й хвилині Робен Ле Норман після подачі з кутового забив четвертий м’яч. Утім, до перерви лондонці таки змогли відповісти одним голом, коли Педро Порро потужним дальнім ударом скоротив відставання до 4:1.

У другому таймі «Атлетіко» продовжив використовувати помилки суперника. На 55-й хвилині Хуліан Альварес оформив дубль, ефектно увірвавшись у штрафний майданчик і пробивши у нижній кут – 5:1. «Тоттенгему» вдалося лише мінімально скоротити різницю завдяки тому, що на 76-й хвилині Домінік Соланке скористався грубою помилкою захисника і встановив остаточний рахунок у матчі 5:2.

«Ньюкасл» – «Барселона»

Для «Ньюкасла» перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Ньюкаслом» і «Барселоною» на «Сент-Джеймс Парк» став особливим, адже це був перший у його історії поєдинок на цій стадії турніру.

Початок матчу залишився за «Ньюкаслом», який живився підтримкою трибун. Господарі намагалися діяти агресивно, створювали моменти після стандартів і швидких атак. Один із найкращих шансів у першому таймі мав Вільям Осула, який після навісу пробив головою над поперечиною. «Барселона» ж контролювала м’яч і мала кілька небезпечних епізодів – зокрема, Роберт Левандовський у другому таймі пробив поруч зі стійкою.

Гра довго залишалася без голів, але наприкінці основного часу стадіон вибухнув. На 86-й хвилині Джейкоб Мерфі виконав простріл у штрафний майданчик, де без опіки опинився Гарві Барнс і точним ударом у нижній кут відкрив рахунок. Для «Ньюкасла» це був момент, який давав надію на нову сторінку в історії перед матчем-відповіддю. Утім, утримати перевагу господарям не вдалося. Уже в компенсований час Дані Ольмо увірвався до штрафного майданчика, де Малік Тіав порушив правила. Арбітр Марко Гвіда після епізоду призначив пенальті, і Ламін Ямаль холоднокровно реалізував одинадцятиметровий, пробивши у нижній кут воріт Аарона Ремсдейла.

У підсумку матч завершився нічиєю 1:1, залишивши інтригу перед матчем-відповіддю в Іспанії, де стане ясно, хто переможе: багаторічний досвід і домашні трибуни чи прихований потенціал і амбітність.

Наступні поєдинки для цих команд пройдуть 18 березня.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі (10 березня)

«Галатасарай» – «Ліверпуль» 1:0 (1:0)

Голи: Леміна (7)

«Аталанта» – «Баварія» 1:6 (0:3)

Голи: Пашалич (90+3) – Станішич (12), Олісе (22, 64), Гнабрі (25), Джексон (52, 67)

«Атлетіко» – «Тоттенгем» 5:2 (4:1)

Голи: Льоренте (6), Грізманн (14), Альварес (15, 55), Ле Норман (22) – Порро (26), Соланке (76)

«Ньюкасл» – «Барселона» 1:1 (0:0)

Голи: Барнс (86) – Ямаль (90+6)

