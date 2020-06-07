Легендарний боєць Конор Макґреґор вирішив піти зі спорту



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Конор Макґреґор робить третю спробу піти Фото - Instagram Конора Макґреґора

Президент UFC порекомендував ірландцеві «забиратися з автобуса»

Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макґреґор вкотре оголосив про завершення кар'єри.

«Привіт, хлопці, я вирішив піти з боїв. Спасибі всім за дивовижні спогади! Який шлях це був! Ось світлина моя і моєї матері в Лас-Веґасі після одного з моїх титулів чемпіона світу. Вибери дім своєї мрії, я люблю тебе. Все, що ти захочеш, - твоє», - написав Макґреґор у Twitter.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

До цього Макгрегор двічі оголошував про завершення кар'єри, але потім повертався в спорт.

Раніше повідомлялося, що президент UFC Дана Вайт пообіцяв Макґреґору титульний бій. Він міг вдруге битися з росіянином Хабібом Нурмаґомедовим.

Протягом професійної кар'єри Макґреґор вже встиг провести поєдинки в напівлегкій, легкій і напівсередній вазі. Попередній бій він провів у напівсередньому дивізіоні, нокаутувавши Дональда Серроне.

Пізніше Дана Вайт прокоментував заяву Макґреґора.

«Конор, Джон Джонс, Хорхе Масвідаль хочуть закінчити. На певному рівні я це розумію. Вам не потрібно битися. В UFC битимуться ті, хто хоче це робити. Число людей, які зараз мною незадоволені, божевільне. Можу сказати так: хто не хоче зі мною їхати, забирайтеся з автобуса», - наводить слова Вайта журналіст Шаматхар Мандху в Twitter.