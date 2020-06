Легендарний боєць Конор Макґреґор вирішив піти зі спорту

Президент UFC порекомендував ірландцеві «забиратися з автобуса»

Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макґреґор вкотре оголосив про завершення кар'єри.

«Привіт, хлопці, я вирішив піти з боїв. Спасибі всім за дивовижні спогади! Який шлях це був! Ось світлина моя і моєї матері в Лас-Веґасі після одного з моїх титулів чемпіона світу. Вибери дім своєї мрії, я люблю тебе. Все, що ти захочеш, - твоє», - написав Макґреґор у Twitter.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ