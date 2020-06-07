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    Легендарний боєць Конор Макґреґор вирішив піти зі спорту

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    Конор Макґреґор робить третю спробу піти - Легендарний боєць Конор Макґреґор вирішив піти зі спорту
    Конор Макґреґор робить третю спробу піти
    Фото - Instagram Конора Макґреґора

    Президент UFC порекомендував ірландцеві «забиратися з автобуса»

    Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макґреґор вкотре оголосив про завершення кар'єри.

    «Привіт, хлопці, я вирішив піти з боїв. Спасибі всім за дивовижні спогади! Який шлях це був! Ось світлина моя і моєї матері в Лас-Веґасі після одного з моїх титулів чемпіона світу. Вибери дім своєї мрії, я люблю тебе. Все, що ти захочеш, - твоє», - написав Макґреґор у Twitter.

    До цього Макгрегор двічі оголошував про завершення кар'єри, але потім повертався в спорт.

    Раніше повідомлялося, що президент UFC Дана Вайт пообіцяв Макґреґору титульний бій. Він міг вдруге битися з росіянином Хабібом Нурмаґомедовим.

    Протягом професійної кар'єри Макґреґор вже встиг провести поєдинки в напівлегкій, легкій і напівсередній вазі. Попередній бій він провів у напівсередньому дивізіоні, нокаутувавши Дональда Серроне.

    Пізніше Дана Вайт прокоментував заяву Макґреґора.

    «Конор, Джон Джонс, Хорхе Масвідаль хочуть закінчити. На певному рівні я це розумію. Вам не потрібно битися. В UFC битимуться ті, хто хоче це робити. Число людей, які зараз мною незадоволені, божевільне. Можу сказати так: хто не хоче зі мною їхати, забирайтеся з автобуса», - наводить слова Вайта журналіст Шаматхар Мандху в Twitter.

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    Конор МакГрегор Хабіб Нурмаґомедов UFC Джон Джонс Дана Вайт Хорхе Масвідаль
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