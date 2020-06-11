Українець зустрінеться з росіянином на турнірі UFC в Абу-Дабі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Доскальчук успішно представляв Україну в змішаних єдиноборствах Фото - XSport

У змішаних єдиноборствах Олександр Доскальчук виграв дев’ять боїв із десяти

30-річний український боєць Олександр Доскальчук із Чернівців дебютує в UFC. Першим його суперником буде інший новачок серії, російський боєць змішаних єдиноборств Таґір Уланбеков, що представляє команду чемпіона світу в легкій вазі Хабіба Нурмаґомедова.

На рахунку 29-річного Уланбекова, який дебютував в MMA в липні 2013 року, 11 поєдинків в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 10 перемог і зазнав однієї поразки. В активі Доскальчука – 9 виграних поєдинків з 10-ти.

Таґір Уланбеков

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в липні UFC проведе чотири турніри на «Бійцівському острові», який знаходиться в столиці ОАЕ місті Абу-Дабі. Заходи заплановані на 11, 15, 18 і 25 липня.